Aussichtslose Jagd gegen Schweinepest Sachsen stellt Großfallen auf, um Wildschweine vorbeugend zu töten. Die Behörden sehen die Tierseuche trotzdem kommen. Der Mensch ist das größte Risiko.

Gefährdet: Wildschweine könnten die Schweinepest von Osten her nach Sachsen bringen. Daher erleichtert Sachsen die Jagd und stellt Fallen. Doch wichtiger sind Warnungen an Fernfahrer. © Ralf Hirschberger/dpa

Dresden. Das wird keine schönen Bilder geben, sagt Daniel Gellner. Der Abteilungsleiter im sächsischen Landwirtschaftsministerium sieht voraus, dass Wildschweinrotten mit 50 Tieren in großen Fallen gefangen und dann einzeln erschossen werden. Nur so lasse sich die Menge von grob geschätzt 130 000 Wildschweinen in Sachsen schnell verringern, sagte Gellner am Freitag in Dresden. Im Staatswald werden daher die ersten Großfallen aufgestellt, der genaue Zeitpunkt stehe aber noch nicht fest.

Die Fallen sind einer von vielen Versuchen, die Afrikanische Schweinepest von Sachsen fernzuhalten. In Polen und Tschechien ist sie aufgetreten, nachdem sie mit Abfällen aus Afrika 2007 zunächst nach Georgien eingeschleppt worden war. Die Tierkrankheit ist für den Menschen ungefährlich, aber übertragbar auf Hausschweine. Landwirte fürchten um den Wert ihrer Tiere im Stall. Sachsens Bauernpräsident Wolfgang Vogel hat daher gefordert, 80 Prozent der Wildschweine zu erlegen. Sächsisches Fleisch würde wohl eine Zeit lang so gut wie unverkäuflich, sobald die Tierkrankheit hier angekommen sei. Zwar sind die Bauern versichert, aber manche würden dann wohl aufgeben – und wieder wären Betriebe für immer verschwunden.

In Sachsen versuchen die Ministerien für Landwirtschaft und für Soziales gemeinsam, die Schweinepest abzuwehren. Der Tierarzt und Abteilungsleiter Stephan Koch aus dem Sozialministerium rechnet dennoch damit, dass die Tierkrankheit nach Westeuropa kommen wird. „Noch nie hat eine Krankheit, die real nicht da ist, so viele Vorbereitungen nötig gemacht“, sagte er. Krisenstäbe tagten probeweise, das Jagdgesetz wurde geändert, Jägern wurden Kosten für Untersuchungen erlassen.

Doch während in Tschechien schon Polizei und Armee gegen Wildschweine in Stellung gebracht wurden, müssen die deutschen Behörden zurückhaltender arbeiten. Der Staat könne nicht einfach drei Wochen lang die Dresdner Heide einzäunen, Joggen und Holzernte verbieten, sagte Koch. Allerdings versuche Sachsen, beim Bund offene Rechtsfragen zu klären, und habe sich „ein bisschen an die Spitze der Bewegung gesetzt“.

Laut Abteilungsleiter Koch sind nicht die Wildschweine das größte Risiko für die Übertragung der Krankheit, sondern der Mensch: Tiertransporter oder weggeworfene Wurstbrote könnten die Schweinepest rascher verbreiten als ein rennendes Tier. Daher werden alle Autobahnrastplätze eingezäunt. Fernfahrer bekommen mehrsprachige Warnungen, nichts wegzuwerfen, außer in Deckeltonnen. Schon bei Autohöfen etwas abseits der Autobahn haben die Behörden aber kein Recht zum Einzäunen.

Unterdessen hat die Jagd auf Wildschweine zugenommen. Die rund 10 000 Jäger im Sachsen haben in der Saison 2016/17 mehr als 33 000 Schweine geschossen, über ein Drittel mehr als noch 2010. Für die laufende Saison wird ein neuer Rekord erwartet. Doch laut Koch müssten sechs von sieben Tieren getötet werden, um das Risiko massiv zu verringern. Das sei mit „jagdlichen Maßnahmen schier nicht möglich“. Doch nach Absprache mit dem Landesjagdverband bekamen die Jäger mehr Rechte. Der Verband hat allerdings derzeit noch andere Sorgen: Mitte Februar traten Präsident Frank Conrad und zwei Präsidiumsmitglieder zurück – nach Vorwürfen aus Kreisverbänden. Ein Streitpunkt: nicht der Umgang mit dem Wildschwein, sondern mit dem Wolf.

zur Startseite