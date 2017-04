Auslaufendes Öl entzündet sich Das Fahrzeug der Meißner Verkehrsgesellschaft brannte vorige Woche aus. Die Ermittler haben eine heiße Spur.

Völlig ausgebrannt ist der Bus der Verkehrsgesellschaft Meißen. Wahrscheinlich hatte sich auslaufendes Öl entzündet. © Sebastian Schultz

Der Bus der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM), der am vergangenen Dienstag in Mehltheuer (Gemeinde Hirschstein) Feuer fing und in kurzer Zeit völlig ausbrannte, wird derzeit von Gutachtern untersucht. Sie wollen die Brandursache ermitteln. Laut VGM-Geschäftsführer Rolf Baum habe der Bus kurz vor dem Unfall eine Flüssigkeit, wahrscheinlich Öl, verloren. „Als der Fahrer den Rauch sah, war schon alles zu spät. Zum Glück konnten die Fahrgäste alle schnell aussteigen, wurde niemand verletzt“, so Baum.

Nach ersten Erkenntnissen wurde das auslaufende Öl wohl durch elektronische Funken entzündet. Auch ein Reifen sei schnell in Brand geraten. Eigene Löschversuche des Fahrers wären nicht erfolgversprechend gewesen angesichts des Ausmaßes. Ein solcher Bus verfügt lediglich über einen 10-Liter-Feuerlöscher, der nur geeignet ist, kleine Brände zu löschen. Auch die schnell eintreffende Feuerwehr konnte nur noch mit Schaum den Brand löschen, der Bus war nicht mehr zu retten. Von ihm blieb nur noch ein Gerippe. Das Wrack wurde auf den Betriebshof der VGM nach Riesa geschleppt, wo es derzeit untersucht wird.

„Wir können uns den Brand auch nicht erklären, es ist das erste Mal, dass bei uns so etwas passiert. Die Busse werden regelmäßig gewartet“, so der Geschäftsführer. Er hofft, dass die Versicherung den Schaden schnell reguliert. Dieser Schaden wird auf 70 000 bis 80 000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war noch keine acht Jahre alt. Sein Neupreis betrug 220 000 Euro. Der Linienbus befand sich auf der Fahrt von der Oberschule Stauchitz nach Heyda. Deshalb waren auch rund 20 Schulkinder an Bord. Die VGM stellte einen Ersatzbus bereit. Viele Eltern hatte ihre Kinder auch schon aus Mehltheuer abgeholt.

