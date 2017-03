Aus zwei mach drei Sachsens Grüne wollen mehr Abgeordnete im Bundestag stellen.

Jürgen Kasek © Sven Ellger

Grünenchef Jürgen Kasek gibt sich optimistisch. In Sachsen liegt seine Partei bei rund sieben Prozent. Sattelt sie bei der Bundestagswahl im Herbst noch ein knappes halbes Prozent drauf, so die Rechnung, reicht es für drei sächsische Abgeordnete in Berlin. „Wir halten das für machbar“, sagt Kasek. Derzeit sind es zwei Politiker, die Leipzigerin Monika Lazar und der Dresdner Stephan Kühn, die die Landesgrünen im Bundestag vertreten. Die Chance, dass das Duo erneut in den Bundestag einzieht, ist groß. Lazar bewirbt sich bei einem Parteitag am Wochenende in Dresden für Platz eins der Landesliste, Kühn für Platz zwei. Er hat allerdings einen Gegenkandidaten, den vogtländischen Kreisrat Oliver Bittmann. Für Platz drei stellt sich die Chemnitzerin Meike Roden zur Wahl.

Die parteiinterne Frage, ob man eher mit einer Koalitionsaussage oder mit grünen Kernthemen in den Wahlkampf gehen soll, hat der sächsische Landesverband offenbar für sich beantwortet. Die Kandidatenwahl ist eingebettet in mehrere Antragsdebatten. Thematisiert werden etwa die Integration von Flüchtlingen und der Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen.

Auch SPD und FDP stellen die Weichen für den Wahlkampf. SPD-Chef Martin Dulig schlägt die Leipziger Abgeordnete und Generalsekretärin Daniela Kolbe als sächsische Spitzenkandidatin vor, die Partei wählt am 11. März. Für den ersten FDP-Listenplatz bewerben sich am Wochenende Generalsekretär Torsten Herbst und Parteivize Robert Malorny.

