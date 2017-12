Aus Liebe zum guten Steak Andrea Franke ist die einzige Fleischsommelière in Sachsen. Qualität beginnt für sie bei einem ordentlichen Leben für das Tier.

Kostbare Fracht. Fleischsommelière Andrea Franke von der Weinböhlaer Fleischerei Franke vor einem der speziellen Kühlschränke, in denen das Fleisch reift, bis es einen ganz besonderen Geschmack entwickelt hat. © Matthias Schumann

Weinböhla. Na, was willst du denn werden?, sagt Andrea Franke, als das Fleischstück vor ihr auf dem Tisch liegt. Ein schöner Rinderrücken ist angekommen in der Fleischerei Franke auf der Dresdner Straße in Weinböhla – und die Fleischexpertin ist sofort in ihrem Element.

Braten, Schinken, Wurst? Oder doch Steaks? Die haben es der 53-Jährigen besonders angetan. Sie untersucht das Rinderteil nach allen Regeln der Kunst. Macht keinen Hehl daraus, dass der Weg zur besonderen Qualität schon lange ihr Thema ist.

Seit zwei Jahren bieten Frankes es an, sogenanntes Dry Aged Beef, am Knochen trocken gereiftes Rindfleisch. Jetzt hat die Chefin noch eines draufgesetzt und sich zur Fleischsommelière qualifiziert, zur Spezialistin für Fleischverarbeitung, ihren Worten zufolge der ersten in Sachsen. Gibt es doch gar nicht, widerspricht der Ungläubige, der den Sommelier nur im Zusammenhang mit Wein kennt. Doch, sagt Andrea Franke. Im Internet ist sie auf die Weiterbildung gestoßen. Nur zwei Fleischerschulen gibt es dafür deutschlandweit. Mit streng limitierten Kursplätzen und vor allem männlichen Interessenten von Schlachter bis Produktentwickler.

In der 1. Bayerischen Fleischerschule in Landshut – sie geht auf eine alte Dresdner Schule zurück – hat die Weinböhlaerin noch viel über Fleisch aller Art gelernt und über die beinahe unendlichen Methoden der Zubereitung. Und dabei ihre Einstellung bestätigt: Am Tier ist nichts unwichtig. Auch Rinderköpfe und -hufe haben ihren Wert, sollten im Kochtopf landen. Weshalb die Fleischereichefin ständig auf der Suche nach alten Kochbüchern ist. Die haben ihr schon manch genial einfache Zubereitung verraten, sagt sie. Und erklärt: Fleisch wegwerfen geht gar nicht. Das Tier stirbt für uns, da können nicht nur die 20 Prozent Edelteile verarbeitet werden.

Denen gilt aber immer wieder besondere Aufmerksamkeit. Auch der gerade gelieferte Rinderrücken soll sich unter den kundigen Händen der Fleischsommelière perfekt entwickeln. Dazu braucht sie viele Informationen. Wie ist das Tier aufgewachsen, welche Rassemerkmale gibt es? Wie wurde es geschlachtet. Ich muss genau wissen, wie der Weg vom Leben zum Tod geht, sagt die couragierte Fachfrau. Auch wenn sie selbst nicht schlachtet, dazu bedarf es eines speziellen Sachkundenachweises.

Das Thema beschäftigt sie sehr. Aus Achtung vorm Lebewesen, aus rein fachlicher Sicht. Stress bedeutet Adrenalin, nicht gut fürs Fleisch, erklärt die Spezialistin, die große Tiertransporte über weite Strecken ablehnt. Die Galloway-Rinder aus Kleinzadel, bei Frankes weiterverarbeitet, werden vom Züchter bis zum Schlachten begleitet.

Auch sonst legt die Fleischerfamilie Wert auf regionale Lieferanten. Gut produziertes Fleisch lässt sich gut vervollkommnen, ist sich Andrea Franke sicher. In den 50er Jahren haben die Vorfahren Rinderviertel und -hälften im Ganzen im Kühlhaus abgehangen, damit das Fleisch reifen konnte. Nach zwölf Tagen ist der Prozess beendet – was da chemisch und biologisch passiert, weiß die Expertin aus dem Effeff.

Heute geht es danach für besondere Stücke weiter. Mit dem Entwickeln des Geschmacks, ebenfalls abhängig von Haltung und Fütterung. Dafür nutzt Andrea Franke ihre Schatzkammern. Zwei besondere Kühl- oder besser Reifeschränke im Laden. Wo die Steaks bei 2,5 Grad Celsius und 60 Prozent Luftfeuchte in sechs bis acht Wochen bis zur Vollendung hängen. Um dann nussig zu schmecken oder nach Edelpilz, nach Moschus, salzig oder umami – aus dem Japanischen für schmackhaft, würzig.

Andrea Franke muss das alles kennen und erkennen, muss rechtzeitig festlegen, ob sie das Fleisch beim Reifen vielleicht sogar in Whisky-getränkte Tücher legt, für besondere Zartheit und holzigen oder vanilligen Geschmack. Oder ob das sogenannte Aqua-Aging die passende Methode ist, da macht spezielles Mineralwasser das Steak butterzart und mineralisch. Ob es in ausgelassenem Rinderfett besser reift oder eingerieben mit Buchenasche, Kräutern und geheimen Gewürzen.

Wem nun ganz schwindlig ist von den vielen Namen und Methoden, dem hilft Andrea Franke gern weiter. Die ausgebildete Köchin und Fleischfachverkäuferin, die seit vielen Jahren in der Berufsschule Prüfungen abnimmt und Seminare gibt, erklärt die Steaksorten, auch das Tenderloin aus der Lende, berät zu Grillen, Braten, Backen, Rückwärtsgaren oder Heißräuchern.

Anfängern der Fleischeskunst rät sie zum Dry Aged gereiften Rumpsteak, das Kilo zwar durchschnittlich 12,50 Euro teurer als herkömmliches Fleisch. Aber mit unvergleichlichem Genusserlebnis, verspricht die Fleischsommelière. Und gibt dem Kunden die Garanleitung gleich mit. Damit der Rinderrücken bis zum Auftafeln gelingt.

