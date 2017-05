Aus für Böttcher und Fischer

@ein Leser...kann nur Zustimmen, vor allem auch Ihren letzten Ausführungen. Die von Ihnen genannten Sender mit der immer neuesten und besten Musik, welche seit Minimum 3 Jahren in Schleife hoch und runter dudeln. Das Autoradio in Sachsen ist bei mir schon längst still. Da tun es ein gutes Hörbuch, eine CD (Stick etc..) oder Überreichweiten nach Berlin! Wie oft ich das schon erlebt habe. Gute und in "Außer Raum Sachsen" gehörte Songs waren dann hier nach 1-2 Jahren "in". Hinterm Mond der Landstrich! Und ja, wenn überhaupt, bekenne ich mich in Sachen Musik und Unterhaltung dann eher zu den Öffentlichen als zu den Privaten mit Ihrer wahrscheinlich auf Jahre im Voraus bezahlten Paketmucke! (Ausnahmen mögen die Regel immer bestätigen) In Dresden/ Sachsen kenn ich keine.