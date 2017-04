Auftakt im Fessel-Prozess Vier Männer sollen einen Flüchtling aus einem Supermarkt in Arnsdorf gezerrt und an einen Baum gefesselt haben. Jetzt stehen sie in Kamenz vor Gericht.

Vor Beginn des Prozesses standen etwa 100 Personen vor dem Gerichtsgebäude in Kamenz. Auch dieser Mann aus Hoyerswerda, der die BRD für eine Bananenrepublik hält, reihte sich in die Warteschlange vor der Tür ein. © uwo Vor Beginn des Prozesses standen etwa 100 Personen vor dem Gerichtsgebäude in Kamenz. Auch dieser Mann aus Hoyerswerda, der die BRD für eine Bananenrepublik hält, reihte sich in die Warteschlange vor der Tür ein.

Der Prozess stößt auch auf großes Medieninteresse. Etwa 30 Journalisten sind gekommen.

Der Prozess stößt auch auf großes Medieninteresse. Etwa 30 Journalisten sind gekommen.

In der S-Bahn von Dresden nach Kamenz war es am Montagmorgen schon zu spüren, auf dem Weg zum Amtsgericht in der Kamenzer Macherstraße wurde es dann offensichtlich: Ein für das Gericht besonderer Prozess beginnt.

Bereits eine Stunde vor der Eröffnung des Verfahrens gegen vier Männer, denen Freiheitsberaubung vorgeworfen wird, standen Dutzende Personen vor dem Gerichtsgebäude. Einige von ihnen treten des Öfteren bei Pegida-Veranstaltungen in Dresden in Erscheinung. Sie waren teilweise mit Deutschlandflaggen ausgerüstet oder hielten Plakate mit Aufschriften wie „Zivilcourage ist kein Verbrechen“ oder „Schauprozess“ in die Kameras von Medienvertretern. Auch Rocker des MC Arnsdorf waren anwesend. Die Polizei überwachte die Szenerie.

Der Andrang war derart groß, dass sich der Auftakt verzögerte. Rund 100 Leute standen vor dem Gericht - und wollten rein. Viele mussten allerdings draußenbleiben. Reporter der Sächsischen Zeitung, des MDR und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung standen bis 9.30 Uhr noch vor der Tür. Begründung des Gerichts: „Alles ist voll.“ Später erhielten die Journalisten dann doch Zutritt.

Als sich die vier Angeklagten mit ihren Anwälten durch die wartende Menge schlängelte, brandete kurz Applaus auf. Die wegen Freiheitsberaubung angeklagten 29 bis 56 Jahre Alten Männer sollen im Mai 2016 einen Flüchtling aus dem Netto-Markt in Arnsdorf gezerrt und mit Kabelbindern an einen Baum gefesselt. Der 21-jährige Iraker war psychisch krank und befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls zur Behandlung im Fachkrankenhaus Arnsdorf.

Die Angeklagten beriefen sich bei ihrer Aktion auf das Recht auf Notwehr. Ihren Angaben zufolge hatte der Iraker eine Kassiererin des Supermarkts bedroht. Ein Verfahren gegen den Flüchtling wurde jedoch eingestellt, da ihm eine Straftat nicht nachgewiesen werden konnte. Der Iraker selbst kann zu dem Vorfall keine Angaben mehr machen. Er wurde am vergangenen Montag tot im Tharandter Wald gefunden. Laut Obduktionsergebnis starb er bereits im Januar an Unterkühlung. Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung gab es nicht.

Ermittlungen gegen Polizeichef

Der Fall hatte bundesweit Aufsehen erregt, ein Augenzeuge hatte das Geschehen gefilmt und das Video später im Internet veröffentlicht. Ermittelt wurde in diesem Zusammenhang auch gegen den Chef der Polizeidirektion Görlitz. Er hatte Verständnis für das rabiate Vorgehen gegen den Flüchtling geäußert. Der Vorgang wurde jedoch eingestellt. Auch Untersuchungen gegen zwei Polizisten, unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung, wurden nicht weiterverfolgt. (szo)

