Aufregung um Verkehrs-Chaos Gleich drei wichtige Fernstraßen werden in den Sommerferien saniert. Besonders bei der neuen S 177 wundert das viele.

Droht Radeberg ein Verkehrschaos? © Thorsten Eckert

Der SZ-Bericht über das mit dem Ferienbeginn drohende Verkehrschaos in Radeberg hat hohe Wellen geschlagen. Auf der Facebook-Seite der Rödertal-SZ wunderten sich zahlreiche Leser, warum unbedingt gleichzeitig beinahe alle großen Fernstraßen rund um die Bierstadt saniert werden müssen – und der Umleitungsverkehr dann komplett durch Radeberg und seine Ortsteile rollen wird. Und das, obwohl schon jetzt mit der Oberstraße im Herzen der Bierstadt eine wichtige Verbindung wegen Bauarbeiten voll gesperrt ist.

So werden am 26. Juni die notwendigen Sanierungsarbeiten auf der erst vor acht Jahren übergebenen S 177 zwischen der Krankenhaus-Kreuzung und der Abfahrt Arnsdorf starten, auf der Autobahn 4 wird im Bereich Ottendorf-Okrilla gebuddelt und auch an der Auffahrt Ottendorf-Okrilla wird gebaut – und nicht zuletzt geht auch auf der B6 in Weißig in Richtung Dresden nichts mehr, sodass der Verkehr hier über Großerkmannsdorf und Ullersdorf umgeleitet wird. Heißt, der Umleitungsverkehr für die S 177 rollt über die Pulsnitzer Straße und Großerkmannsdorf, hinzukommt der Schleich- und Ausweichverkehr für die Autobahn und dorthinein schlängelt sich dann auch noch der Umleitungsverkehr für die B 6 … Die Verantwortlichen im zuständigen Landesamt für Straßenbau setzen dabei bewusst auf die Schulferien, weil dann der Verkehr spürbar weniger wird. Bleibt zu hoffen, dass dieser Wunsch aufgeht und große Staus tatsächlich vermieden werden können.

Schon wieder neuer Asphalt?

Für besondere Verwunderung sorgte bei den Lesern jedoch erneut die Frage, warum eigentlich der noch relativ neue Asphalt auf der S 177 schon nach acht Jahren ausgetauscht werden muss. Jüngst hatte nach einem SZ-Bericht mit der Ankündigung der Sanierungsarbeiten auch die Grünen-Landtagsageordnete Katja Meier eine entsprechende Anfrage an den zuständigen Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) gestellt. Immerhin kostet die Sanierung runde 1,2 Millionen Euro. An dieser Stelle noch einmal die Antworten des Ministers: Es handelt sich um „flächenhafte Kornausbrüche und Netzrisse im Asphalt“, so Martin Dulig. Gründe seien dabei unter anderem die Eigenschaften der Bindemittel und Zuschlagstoffe, der Winterdienst und auch die Verkehrsbelastung. „Durchschnittlich sind hier 11 800 Autos pro Tag unterwegs; die durchschnittliche Verkehrsmenge einer Staatsstraße in Sachsen beträgt 3 166 Autos.“

Im Durchschnitt sind Asphaltdeckschichten alle zehn bis 15 Jahre auszutauschen, so die Erfahrungen des zuständigen Landesamts für Straßenbau. Auch das natürlich abhängig von der Verkehrsbelastung. Für Deckenerneuerungen auf Staatsstraßen hat der Freistaat laut Minister Dulig in den vergangenen fünf Jahren immerhin rund 50 Millionen Euro ausgegeben. 2016 zum Beispiel 10,8 Millionen Euro.

Die Arbeiten auf der S 177 – die ausschließlich in Fahrtrichtung von Radeberg nach Großerkmannsdorf notwendig sind, sollen voraussichtlich am 28. August abgeschlossen sein.

