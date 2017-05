Aufklärungsrate steigt Neben Rauschgift machen der Polizei vor allem Schmierfinken und mehr ausländische Straftäter Sorgen.

Polizeidirektor Hanjo Protze konnte sich im letzten Jahr über die gute Aufklärungsquote bei Straftaten in Meißen freuen. Sie liegt bei 63,2 Prozent. © Andreas Weihs

Die Bürger der Stadt Meißen können sich in ihrer Stadt grundsätzlich sicher fühlen. Das habe laut des Chefs des Meißner Polizeireviers Hanjo Protze die aktuelle Kriminalitätsstatistik für 2016 ergeben. „Auch die Gespräche, die die vier Bürgerpolizisten der Stadt geführt haben sowie der O-Ton der Gewerbetreibenden bestätigen das“, sagt Revierleiter Protze. Allerdings gebe es gefühlt eine geringere Bereitschaft der Bürger, Delikte zur Anzeige zu bringen.

Insgesamt wurden 2 397 Straftaten im vorigen Jahr verübt, im Jahr davor waren es 72 weniger. Gleichwohl das Polizeirevier Meißen das Einzige im Landkreis ist, das 24 Stunden besetzt ist, haben die Probleme mit Straffälligen eher zu- als abgenommen. Die SZ zeigt, wo es gut und schlecht läuft.

Im Gegensatz zum Landkreis: Mehr Straftaten in der Großen Kreisstadt

Während die Kriminalität im Landkreis Meißen auf ein Zehn-Jahres-Tief gefallen ist, nimmt sie in der Domstadt leicht zu. Verglichen mit dem Kreis liegt die der Einfachheit halber auf 100 000 Einwohner bezogene Häufigkeitszahl für Straftaten in Meißen um 3 500 höher (8 580) als im Landkreis, aber nur um gut 2 000 Fälle niedriger als in Dresden (10 787). Insgesamt musste die Meißner Polizei 2016 zu 4 779 Einsätzen im Stadtgebiet eilen. Das ist ein Zuwachs um 207.

m Negativtrend: Rauschgift- und Graffiti-Delikte auf dem Vormarsch

Besorgniserregend sind die Zahlen, die Polizeidirektor Protze im Bezug auf Drogenmissbrauch und unerlaubtes Sprayen nennt. Innerhalb des vergangenen Jahres verzeichnete die Polizei 120 Rauschgiftdelikte in Meißen. Das sind ganze 66 mehr als im Vorjahr, was einen Anstieg um 122,2 Prozent, also mehr als dem Doppelten entspricht. „Das zeigt uns, dass wir weiterhin und noch stärker den Fokus auf die Bekämpfung von Drogenmissbrauch legen müssen. Das wird auch passieren“, so Protze. Er nennt als bekannteste Plätze für Drogen- und Alkoholmissbrauch den Käthe-Kollwitz-Park, die Elbwiesen oder den Nicolaipark. Ähnlich alarmierend sei die Häufung von illegalem Graffito in der Stadt. 104 Straftaten wurden in diesem Bereich begangen. Das sind 57 (+121,3 Prozent) mehr als 2015. Am häufigsten würden Schmierereien aber nicht etwa Wohnhäuser, sondern Bahngebäude, Bahnsteige und sonstige Flächen der Deutschen Bahn treffen. Sachbeschädigungen wurden insgesamt 306 verübt, damit 46 mehr als zuletzt.

Im Ausland straffällig: Jede fünfte Tat wird von einem Ausländer begangen

Erneut gestiegen ist im vergangenen Jahr der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger. Laut Kriminalitätsstatistik hat er 2016 bei 19,3 Prozent (+3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) gelegen. Bei fast jeder fünften der knapp 2 400 Straftaten wurde also ein Ausländer als tatverdächtig ermittelt. Laut Protze fallen in diese Zahl auch die Delikte von Asylbewerbern. Zu einer Extra-Statistik für diese Gruppierung hatte er keine Angaben parat. „Ich möchte darauf hinweisen, dass die Zahl für die Gesamtheit nichtdeutscher Straffälliger steht, keineswegs nur für Flüchtlinge aus dem arabischen oder nordafrikanischen Raum.“

Bei der nach wie vor geringen Anzahl an Ausländern bezogen auf die Bevölkerung in Meißen (unter zwei Prozent) ist der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger dennoch hoch.

Im Aufwind: Aufklärungsquote steigt, Zahl der Einbrüche sinkt

Erfreulich ist aus Sicht der Meißner Polizei der deutliche Rückgang von Diebstählen nach Wohnungseinbrüchen. Im Jahr 2016 waren es 25. Das bedeutet einen Rückgang um sechs im Vergleich zu 2015. Zurückgegangen sind auch die Fälle von Widerstand gegen Polizeibeamte – und zwar um ein Drittel von 15 auf zehn. Gleich geblieben sind die Kfz-Diebstähle (31), während 323 Ladendiebstähle (+33) verzeichnet worden. Einen leichten Anstieg (+20) auf 309 gab es dagegen bei den sogenannten Rohheitsdelikten, also Raub, räuberischer Erpressung oder Körperverletzungen. Positiv hervorzuheben ist die Aufklärungsquote. Sie stieg 2016 in Meißen auf 63,2 Prozent (+4,6 Prozent). „Damit sind wir unter den sächsischen Kommunen weit vorn mit dabei“, sagte Protze.

