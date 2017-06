Aufhebung der Immunität Petrys beantragt

Bodo Ramelow (Die Linke):

2015 hat der Thüringer Landtag die Immunität von Ministerpräsident Bodo Ramelow aufgehoben. Hintergrund ist ein Antrag des Amtsgerichts Dresden. In Sachsen lief seit Jahren ein Verfahren gegen Ramelow wegen der Beteiligung an Protesten gegen einen Neonazi-Aufmarsch 2010 in Dresden.