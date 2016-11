Auf Schneefall folgt Unfall

Eine Kleinwagen schleuderte zwischen Deutschbaselitz und Schmerlitz von der schneebedeckten Straße. © Rocci Klein

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ist es in Ostsachsen wegen Glätte vermehrt zu Unfällen gekommen. Wie Polizeisprecher in Dresden, Chemnitz und Görlitz mitteilten, gab es vermehrt Blechschäden. Außerdem seien Lastwagen auf den glatten Straßen häufig nicht weitergekommen.

Besonders glatt war es den Angaben zufolge zwischen Dresden und der tschechischen Grenze. Auch das Zittauer Gebirge, das Erzgebirge und die Oberlausitz zählten zu den Gefahrenstellen. Zwischen Deutschbaselitz und Schmerlitz (Landkreis Bautzen) verlor eine Frau auf schneebedeckter Straße die Kontrolle über ihr Auto und überschlug sich. Sie wurde leicht verletzt.

Weniger Glück hatte eine Frau, die mit ihrem Auto in Wolkenstein (Erzgebirgskreis) in einer Kurve ins Schleudern geriet und mit einem entgegenkommenden Transporter kollidierte. Die 63-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Das zehnjährige Kind, das mit im Auto saß, wurde leicht verletzt, ebenso der Fahrer des Transporters.

Insgesamt gab es in Ostsachsen in der Nacht etwa 30 Verkehrsunfälle mit Verletzten, dabei wurde eine Frau schwer verletzt. Die Vorfälle fanden vorrangig vor 2.00 Uhr statt, als es teilweise stark schneite. (dpa/fsc)

