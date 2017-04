Auf Mandelas Spuren Zur Halbzeit der schwarz-roten Koalition ist SPD-Chef Martin Dulig in Afrika unterwegs – er will aber noch viel weiter.

Martin Dulig macht ein Selfie vor dem Denkmal für Nelson Mandela in Pretoria: Sachsens Wirtschaftsminister und SPD-Chef will zu Hause für sich und seine Partei bald mehr Verantwortung. © SMWA/Schleser

Am Anfang seiner Reise steht ein Geständnis: „Ich war noch nie in Afrika.“ Sachsens SPD-Chef Martin Dulig ist trotzdem schon viel herumgekommen – und er ist zufrieden. Der 43-Jährige vertritt die Sozialdemokraten seit Herbst 2014 als stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister in der schwarz-roten Landesregierung. Die steht dieser Tage vor der Veröffentlichung ihrer Halbzeitbilanz und Dulig demonstriert Selbstbewusstein. „Ein guter Start, eine gute Koalition und ein klasse Team.“

Das klingt nach vielen Streicheleinheiten auch für den Koalitionspartner CDU. Doch beim Thema Spitzenpersonal lobt Dulig dann allein die beiden SPD-Frauen, die als Ministerinnen mit ihm am Dresdner Kabinettstisch sitzen. Mit denen mache die Regierungsarbeit „richtig Spaß“, freut er sich. Wie viel Spaß er sonst noch in dem Bündnis mit den sächsischen Christdemokraten und deren Chef Stanislaw Tillich hat, lässt er offen.

Nach zweieinhalb Jahren politischer Gemeinsamkeit ist Dulig eine andere Feststellung wichtiger: Die SPD sei diesmal deutlich schneller in der Regierungsarbeit angekommen als noch 2004. Damals gab es erstmals Schwarz-Rot in Sachsen und am Ende der Legislaturperiode ging es für die Sozialdemokraten direkt zurück auf die Oppositionsbank. Ein Trauma, das man sich nicht noch einmal zumuten will. „Ich empfinde uns heute nicht als der kleine Koalitionspartner. Wir sind Partner“, erklärt der Parteichef.

Doch es gibt auch Gegenwind. Südafrika, das Dulig dieser Tage als Wirtschaftsminister besucht, empfängt ihn mit einem Sturmtief. Der Empfang in der deutschen Botschaft in Pretoria, zu dem über 100 Gäste gekommen sind, bietet neben Sekt und Häppchen reichlich Blitze, Donner und Regen. Dazu noch eine Regierungskrise, die einem knappen Dutzend Minister des bisher allmächtigen ANC ihre Posten kosteten und Präsident Zuma mit landesweiten Protesten konfrontierte. Es gibt sicher bessere Möglichkeiten, um als Polit-Gast in unbekanntes Terrain vorzustoßen.

Der Sozialdemokrat aus Sachsen bleibt aber auch in Afrika seinem heimatlichen Optimismus treu. Martin Dulig lächelt und präsentiert Erfolgsgeschichten. Zum Beispiel, dass Sachsen mit 2,7 Prozent Wirtschaftswachstum zurzeit erfolgreicher als Bayern ist, dass der mitangereiste Flughafenmanager von Leipzig/Halle gerade einen neuen Umsatzrekord verkünden konnte. Es ist das Schicksal von Politikern, dass sie selbst für unverschuldete Pannen haftbar gemacht werden können.

Es ist das Schicksal von Martin Dulig, dass er auch diesmal wieder positive Nachrichten verkünden kann. Der Mix der frohen Botschaften kommt in der Runde an. Und nicht nur an diesem Abend. Es sollen in den kommenden Tagen weitere solcher Momente folgen: Martin im Glück. Das gilt selbst für den Moment, als sich der Sachse gleich beim ersten Abendessen in Johannesburg vom Restaurantpersonal mit einer Tinktur ein traditionelles Muster auf die Wange malen ließ. Die Farbe war am nächsten Tage weg, das Muster in Form einer starken Hautrötung blieb. Die Gastgeber sahen darin eine Freundschaftsgeste und keine Kriegsbemalung.

Die Tage in Südafrika sowie in Mosambik, wohin Duligs Delegation dieser Woche weiterreist, sind bald gezählt. Statt 30 Grad im Schatten droht dann wieder das deutlich kältere Klima im Dresdner Regierungsviertel und für den Zwölf-Prozent-Genossen ein Bundestagswahlkampf. Die Wahl im Herbst, da ist er sich sicher, werde „etliche Veränderungen bringen“. Weil das für alle aktuellen Koalitionen zwischen CDU und SPD in Deutschland bedrohlich klingt, schiebt Martin Dulig für den eigenen Freistaat eine Bemerkung hinterher. „Trotzdem haben wir in Sachsen weiter einen Job zu machen.“

Tatsächlich wird hierzulande erst 2019 wieder gewählt. „Ich will regieren, ich will noch mehr Verantwortung für uns Sozialdemokraten.“ Wie ernst das Martin Dulig meinen könnte, zeigt eine kleine Begebenheit am Rand seines Afrikabesuchs. Dabei steht Sachsens SPD-Chef in Pretoria vor dem übergroßen Denkmal von Nelson Mandela sprichwörtlich in dessen gigantischen Fußstapfen. Beim Fotowunsch der Mitreisenden zögert er – aber nur kurz. Dann lässt er sich locker genau in dieser Position ablichten.

