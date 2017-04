Auf einmal hörte er auf zu zappeln Zwei Trinkkumpane gerieten in einer Wohnung in Freital aneinander. Einer überlebte die Auseinandersetzung nicht.

In einem Wohnhaus an der Richard-Wagner-Straße ereignete sich im September der tödliche Streit. © Andreas Weihs

Am 1. September vergangenen Jahres wurden die Bewohner eines Hauses an der Richard-Wagner-Straße in Freital-Potschappel durch lautes Geschrei geweckt. Völlig außer sich und offenbar angetrunken versuchte ein Mann, über ein Fenster in die Wohnung von Reinhard A. zu kommen. Dabei schrie er immer wieder: „Mach auf! Ich mach dich tot! Komm raus, du Schwein!“ Doch der Bewohner reagierte nicht. Eine Mieterin kam schließlich herunter und ließ den wütenden Mann ins Haus. Wenig später war Reinhard A. tot.

Wegen Totschlags muss sich seit Dienstag ein 36-jähriger Freitaler am Landgericht Dresden verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hatte er sein Opfer so heftig in den Schwitzkasten genommen, dass es erst das Bewusstsein verlor und dann starb. Dem Ganzen soll ein Streit – womöglich um Geld – vorausgegangen sein.

Vor dem Schwurgericht bestreitet der Angeklagte, dass Geld die Ursache der Auseinandersetzung gewesen sei. Überhaupt habe es bis dahin nie Ärger zwischen ihm und dem Opfer gegeben. Erst zwei Monate vor der Tat will er Reinhard A. kennengelernt haben. Von da an habe man sich regelmäßig in dessen Wohnung an der Richard-Wagner-Straße getroffen – hauptsächlich, um zusammen zu trinken. Eigentlich, so erzählt der gebürtige Bornaer weiter, sei ihm der 54-Jährige lästig gewesen, weil er so oft anrief. „Ich bin dann halt doch immer wieder hingegangen, weil der so viel Bier ausgegeben hat“, räumt er ein.

Auch am Abend vor der Tat sei er wieder einmal bei A. zu Gast gewesen. Außer ihm war noch ein weiterer Mann anwesend. Zu dritt sei man dann gegen 23 Uhr in die „Huschhalle“ gegangen, um sich zu betrinken, sagt der Beschuldigte. Von dort habe er Reinhard A. um drei Uhr früh zusammen mit zwei Männern, die er bis dahin nicht gekannt hatte, die aber wohl mit A. befreundet gewesen waren, nach Hause gebracht. Diese hatten den sternhagelvollen Kettenraucher ins Bett verfrachtet. Dabei vergaßen sie nicht, dem offenbar lungenkranken Mann die Atemmaske seines Sauerstoffgerätes aufzusetzen.

Vor dem Haus aber sei die Stimmung gekippt, berichtet der Angeklagte weiter. Da habe ihn einer der beiden Männer mehrfach ins Gesicht geschlagen. Angeblich, weil er Schuld daran hatte, dass das Sauerstoffgerät nicht richtig funktionierte. Trotz der Auseinandersetzung sei man noch zusammen zurück in die „Huschhalle“ gegangen, sagt der Mann. Erst im Morgengrauen habe er die Kneipe verlassen und war von dort zurück zu Reinhard A.s Wohnung gegangen. „Ich wollte ihn zur Rede Stellen wegen der komischen Leute, die ihn nach Hause gebracht hatten“, gibt er zu. Die Wohnung des Opfers war unverschlossen. „Ich bin also rein ins Schlafzimmer und habe weiter gebrüllt“, schildert der Angeklagte. Ohne Vorwarnung sei Reinhard A. aufgesprungen und habe zugeschlagen. „Da habe ich ihn in den Schwitzkasten genommen. Zugedrückt habe ich aber nicht. Der konnte sich noch bewegen“, beteuert er. Doch irgendwann hörte A. auf zu zappeln, fiel auf die Knie, kippte nach hinten und lief blau an.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Angeklagten konnten die kurz darauf eintreffenden Rettungskräfte dem Mann nicht mehr helfen. Er verstarb noch in seiner Wohnung.

In den kommenden Prozesstagen muss nun unter anderem geklärt werden, wodurch das Opfer genau zu Tode gekommen ist. Ein Urteil wird frühestens Ende des Monats erwartet.

