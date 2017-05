Auf Diebestour im Auftrag der Hehler Immer wieder soll eine Gruppe aus Tschechien zum Stehlen nach Pirna und Dresden gekommen sein. Weil es hier so leicht war?

Gerichtsbericht. Der Wegfall der Passkontrollen an der polnischen und tschechischen Grenze war für Reisende ein Segen. Staus und lange Wartezeiten an den Übergängen waren damit passé. Für die Anwohner der Grenzgebiete bedeutete das aber auch mehr Unsicherheit, denn ungehindert konnten nun auch Kriminelle ins Nachbarland wechseln. Die Folge: Die Zahl der Straftaten stieg nach Öffnung der Grenzen Ende Dezember 2007 sprunghaft an. Vor allem bei Diebstählen.

Im Dezember 2016 gingen der Polizei in Pirna zwei Männer und eine Frau aus Tschechien ins Netz. Über mehrere Monate hinweg sollen sie, zum Teil mit noch weiteren Beteiligten, verschiedene Ladendiebstähle in Pirna und Dresden begangen haben. Dabei entwendeten sie hauptsächlich Süßwaren in großen Stückzahlen, Parfüm und hochwertige Elektrogeräte. Seit ihrem Aufgriff vor dem Obi-Markt an der Dresdner Straße in Pirna sitzen die 27-jährige Frau sowie die beiden 45 und 52 Jahre alten Männer in Untersuchungshaft. Nun musste sich das Pirnaer Amtsgericht mit der Frage auseinandersetzen, ob sich die Angeklagten bandenmäßig zu ihren Diebeszügen verabredet hatten. Keine leichte Aufgabe für das Schöffengericht, denn dafür gab es kaum stichhaltige Beweise. „Um hier einen Bandendiebstahl nachweisen zu können, muss mindestens einer der Angeklagten aussagen“, sagte der vorsitzende Richter.

Zwei der Beschuldigten taten das dann auch. So gab die junge Frau zu, an fünf der sieben besagten Ladendiebstähle beteiligt gewesen zu sein. Auch der 52-jährige Mitangeklagte sei oft mit dabei gewesen, bestätigte sie. Organisiert worden seien die Diebeszüge von ihrem ehemaligen Lebensgefährten. Teilweise hätte es dazu sogar Aufträge von Straßenhändlern und Pfandleihhäusern gegeben, erklärte die Angeklagte. Weiter sagte sie, dass ihr Ex-Freund sie gezwungen hatte, für ihn zu stehlen, da er sie andernfalls aus der gemeinsamen Wohnung geworfen hätte. Die Fahrt in den Pirnaer Obi-Markt am 8. Dezember 2016 hatte sie aber selbst auf die Beine gestellt, nachdem ihr Ex verhaftet worden war. „Ich kannte die Vorgehensweise, also wollte ich den anderen zeigen, dass ich das auch kann“, räumt die Mutter zweier Kinder ein. Sie hatte sich um das Auto und einen Fahrer gekümmert und war zusammen mit den beiden Mitangeklagten und einem weiteren Mann nach Pirna gefahren, wo sie schließlich festgenommen worden waren. „Ich sah damals nur das Geld. Ich brauchte es für die Drogen“, sagte sie und fügte hinzu, dass das Stehlen in Deutschland so einfach wäre.

Der mitbeschuldigte 45-Jährige bestätigte, dass die Hauptangeklagte von ihrem damaligen Lebensgefährten unter Druck gesetzt worden sei. Der habe die junge Frau auch geschlagen. Weiter sagte der ehemalige Tischler, dass es damals Zufall war, dass er mit zum Obi-Markt gefahren sei. Er sei sonst immer allein nach Deutschland gekommen, um zu stehlen. Auch er habe das Geld für seine Drogensucht gebraucht.

Zum Teil massiv vorbestraft

Der Dritte im Bunde aber mauerte und bestritt seine Zugehörigkeit zu der Gruppe. Er behauptete, immer auf eigene Faust unterwegs gewesen zu sein. Absprachen zu kriminellen Handlungen habe es nie gegeben. Die polizeilichen Aussagen dreier Zeugen, die ebenfalls im Verdacht stehen, zu der Diebesbande aus Usti nad Labem zu gehören, untermauern aber die Aussagen der Hauptangeklagten. Persönlich zur Verhandlung erschienen diese drei Männer aber nicht. Auch so ist das Gericht am Ende von der Schuld der drei zum Teil massiv vorbestraften Angeklagten überzeugt. Den Anträgen auf Bewährungsstrafen, wie von der Verteidigung gefordert, kommt es nicht nach. Es verurteilt die Haupttäterin wegen Bandendiebstahls zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Die beiden Männer müssen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls für elf Monate beziehungsweise ein Jahr ins Gefängnis. Eine Bandenzugehörigkeit konnte ihnen aber nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden.

