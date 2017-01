Auf die Pisten, fertig, los! Die Skilifte in Sachsens Wintersportorten laufen jetzt im Dauerbetrieb. Erstmals startet der Wintersport-Express.

Ab ins Tal: Der Fichtelberg bietet derzeit nicht nur Snowboardern ideale Bedingungen. © Thomas Fritzsch

Zwei Pistengeräte schieben sich am Abend über den Hang am Fichtelberg. Nach den reichlichen Schneefällen gibt es viel zu tun, um bis zum Morgen alles zu präparieren. 70 bis 80 Zentimeter Schnee lagen am Donnerstag auf den zwölf Pisten. Denn für Wintersportler herrschen dort wie jetzt auch in allen anderen sächsischen Skigebieten ideale Bedingungen. Die weiße Pracht wird bei bitterkalten Temperaturen am Wochenende gut konserviert. Und es dürfte noch Schnee dazukommen.

Trotzdem waren die 40 Schneekanonen und -lanzen am Fichtelberg bis Freitagmorgen im Einsatz. „Damit werden täglich 30 000 Kubikmeter Schnee erzeugt, um den Untergrund zu stabilisieren“, erklärt Matthias Hahn von der Fichtelberg-Schwebebahn. Ab Freitag ist auch die 1,8 Kilometer lange Rodelbahn hinab nach Oberwiesenthal in Betrieb. Präpariert sind zudem 25 Kilometer Loipen und 20 Kilometer Skiwanderwege. Für Nachtschwärmer öffnen die Lifte Freitag und Sonnabend bis 21 Uhr. Morgen ist eine Fackelabfahrt geplant. Wer nach dem Skifahren noch Ausdauer hat, für den ist am Freitag ab 17 Uhr die Party „Snowfun reloaded“ das Richtige.





Grafik in großer Auflösung



Ins Osterzgebirge startet am Sonnabend und am Sonntag erstmals in dieser Saison der Wintersportexpress. Los geht es 8.05 und 10.05 Uhr ab Dresden Hauptbahnhof nach Altenberg und Geising. 15.18 und 17.18 Uhr fährt die Bahn ab Altenberg wieder heimwärts. Schon am Donnerstagvormittag lagen am Hang in Altenberg mehr als 30 Zentimeter Schnee, sodass die Lifte Freitag und Sonnabend bis 22 Uhr in Betrieb sind. In Holzhau lässt Liftbetreiber Alexander Richter die zwei Doppelsessellifte, Zauberteppich und Kinderlift an den beiden Tagen bis 23 Uhr laufen. Er meldete am Donnerstag 40 Zentimeter Schnee am Hang und reichlich Arbeit für die vier Pistengeräte. Wer zum Einstieg in die Wintersaison nach dem perfekten Ski Ausschau hält, kann am Wochenende am Holzhauer Hang verschiedene Modelle testen.



Sportlich geht es auf der Vogtlandpiste in Erlbach zu. Am Sonntag findet dort ein Wettkampf für Kinder statt. In zwei Durchgängen werden die Besten der U8, U10 und U12 ermittelt. Selbst die Betreiber kleiner Skigebiete wie Rost‘s Wiesen in Augustusburg melden beste Bedingungen am Hang. Von 9 bis 21 Uhr sind dort alle drei Lifte in Betrieb. Auch der Rodelhang ist geöffnet.



Der Skiclub in Sohland öffnet am heutigen Freitag 15 bis 21 Uhr erstmals seinen Lift. Teilweise seien auch die Loipen gespurt, heißt es. Im erzgebirgischen Carlsfeld sind am Donnerstag Kamm- und Ortsloipe frisch gespurt worden. Der Skihang „Am Hirschkopf“ ist präpariert, der Ski-Fun-Park öffnet 10 bis 17 Uhr. Wer den Winterwald genießen will, kann sich am Freitag an einer Fackelwanderung beteiligen. Start ist 18 Uhr am „Grünen Baum“.



