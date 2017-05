Auerbacher Oberschule hofft auf Bundespreis Wo ist Deutschlands stärkste Schule? In Berlin wird am Donnerstag der Gewinner eines nationalen Schulwettbewerbes verkündet. Der sächsische Teilnehmer aus Auerbach setzt auf ein positives Lernklima.

Sie ist der Gewinner aus Sachsen: Die Seminar-Oberschule in Auerbach (Vogtlandkreis) konnte beim Wettbewerb „Starke Schule“ auf Landesebene überzeugen. An diesem Donnerstag hoffen die Vogtländer auf den Hauptpreis beim Finale in Berlin mit den 15 Gewinnern der anderen Bundesländer. „Wir haben ein gutes Konzept, um die Schüler bestmöglich auf das Berufsleben vorzubereiten“, sagte Schulleiter Rainer Lemoine.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den Bundessieger bei einer Festveranstaltung im Deutschen Historischen Museum in Berlin verkünden. Organisiert wird der Wettbewerb „Starke Schule. Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen“ von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, der Bundesagentur für Arbeit, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Deutschen Bank Stiftung.

„Bei uns herrscht ein herzliches Klima zwischen Schülern, Lehrern und Eltern“, sagte Schulleiter Lemoine. Die 48 Lehrer an der städtischen Mittelschule würden in Ruhe mit den 535 Schülern überlegen, welche berufliche Richtung für den Einzelnen richtig sei. Dies beginne ab der 5. Klasse - mit Wandertagen bei verschiedenen Berufsgruppen.

Später sollen Analysen, Gruppenarbeiten und Projekttage die Stärken der Jugendlichen herausarbeiten. „Die Schüler bekommen über die Jahre einen guten Überblick über ganz verschiedene Berufe“, sagte Andrea Fröba, Beratungslehrerin an der Auerbacher Schule und hauptverantwortlich für die Bewerbung beim Wettbewerb „Starke Schule“.

Auch mehrere Betriebspraktika und Übungs-Bewerbungsgespräche bei Firmen gehören mit zu den Vorbereitungen. Unterstützt wird die Schule dabei von bis zu 20 Unternehmen aus der Region. „Nicht selten ergibt sich daraus eine Lehrstelle“, berichtete der Schulleiter. Laut der jüngsten Schul-Statistik gehen 54 Prozent der Auerbacher Absolventen nach dem Abschluss in eine duale Lehrausbildung, 25 Prozent wechselten an ein Gymnasium. (dpa)

zur Startseite