Auch Männer werden missbraucht In seiner Jahresbilanz spricht der Weiße Ring von einer besorgniserregenden Zahl von Fällen häuslicher Gewalt. Die Opfer sind nicht nur Frauen.

Frauen und Kinder sind in den allermeisten Fällen Opfer von häuslicher Gewalt. Doch Hilfsorganisationen und Polizei registrieren immer mehr Fälle, in denen Männer geschlagen werden. © picture alliance / dpa

Dresden. Männer, die von Frauen geschlagen oder gedemütigt werden, passen kaum in typische Geschlechterrollen, suchen aber offenbar immer öfter anonym Hilfe bei Opfer-Beratungsstellen wie dem Verein Weißer Ring. Der Verein hat im vergangenen Jahr eine neue Online-Beratung ins Leben gerufen, die eine große Akzeptanz erfahre, sagte der sächsische Landesvorsitzende und Ex-Justizminister Geert Mackenroth am Mittwoch.

Vor allem Männer würden die anonyme Form der Beratung über das Internet nutzen und dabei über Themen sprechen, die sonst als tabu gelten wie Gewalt oder sexuellen Missbrauch im Kindesalter. Nach Einschätzung von Fabian Lindner, Online-Berater des Weißen Rings, ist die Zahl Hilfe suchender Männer im Internet spürbar höher als bei der klassischen Beratung in persönlichen Gesprächen oder am Telefon. Dort mache ihr Anteil rund 20 Prozent aus. Demnach gab es seit August vergangenen Jahres über 1 000 Kontakte zu Hilfesuchenden. „Es sind erstaunlich viele Männer darunter“, sagt Lindner. Genaue Zahlen zu ihrem Anteil bei der Internetberatung gebe es noch nicht. Seit August seien bundesweit gut 4 000 Mails zwischen Beratern und Hilfesuchenden gewechselt worden.

Zwischen fünf und 20 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt sind nach Schätzungen von Hilfsorganisationen und Sicherheitsbehörden Männer. So registrierte Sachsens Polizei 2015 rund 1 700 männliche Opfer häuslicher Gewalt. Allerdings fällt es ihnen schwerer, sich einzugestehen, dass sie Hilfe brauchen. Schwäche zu zeigen widerläuft dem gesellschaftlich akzeptierten Bild des starken Mannes, der seine Familie ernährt und nie weint. Die Staatsregierung hat auf die steigenden Zahlen männlicher Opfer reagiert und im Februar erste anonyme Schutzwohnungen in Dresden und Leipzig eingerichtet.

Der Weiße Ring hingegen beklagt, dass die sächsische Justiz den Verein finanziell im Stich lässt. Seit gut drei Jahren gingen die Bußgeldzuweisungen zurück, klagt Vereins-Chef Mackenroth – um etwa 44 Prozent auf zuletzt rund 13 000 Euro. Gerichte und Staatsanwaltschaften können verfügen, dass Bußgelder nicht nur an die Staatskasse, sondern auch an gemeinnützige Institutionen gezahlt werden müssen.

Die Opferhilfe Sachsen, in der hauptamtliche Berater tätig seien, habe dagegen im vergangenen Jahr 180 000 Euro Bußgeldzuweisungen erhalten. Die Einnahmen aus Spenden seien zwar auf rund 69 000 Euro gestiegen. Zusammen mit den Bußgeldern hatte der Weiße Ring gut 82 000 Euro zur Verfügung. Hilfen für Kriminalitätsopfer kosteten jedoch etwa 88 000 Euro. Die Differenz habe der Bundesverband ausgleichen müssen.

In Sachsen wandten sich 2016 über 200 Menschen an den Weißen Ring, die Opfer von häuslicher Gewalt wurden oder eine Körperverletzung erlitten. Ebenso viele Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch betreute der Verein. Dies sei ein besorgniserregender Anteil in der Statistik des Vereins im Freistaat. Demnach nahmen insgesamt 800 Menschen die Hilfe des Weißen Rings in Anspruch, etwas mehr als 200 davon wurden auch finanziell unterstützt. So stellt der Verein unter anderem Beratungs-Schecks für Rechtsanwälte aus, finanziert die psychosoziale Betreuung von Kriminalitätsopfern oder bezahlt vorübergehend die Miete für sozial benachteiligte Opfer.

www.weisser-ring.de

