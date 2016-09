Asylbewerber nach Schlägen verletzt Ein 18-jähriger Asylbewerber wird in Bautzen von zwei anderen Asylbewerbern angegriffen. Er muss medizinisch versorgt werden.

Die Kontrollen in der Bautzener Innenstadt gehen weiter. © xcitepress

Am Freitagabend setzte die Polizei in der Innenstadt in Bautzen ihren Einsatz zur Aufrechterhaltung der Sicherheit. Beamte der Bereitschaftspolizei überprüften im Kontrollbereich 97 Personen. Auf dem Kornmarkt befanden sich zu Spitzenzeiten etwa 25 Personen, darunter etwa zehn Asylsuchende. Grund zum Eingreifen gab es kaum.

Gegen 20 Uhr trafen die Beamten auf dem Kornmarkt auf einen 28-jährigen Asylbewerber, nach dem gesucht worden war. Fast zur selben Zeit ergab die Kontrolle eines 18-jährigen Deutschen auf der Löbauer Straße, dass dieser einen Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser, beides verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz, mitführte. Um 20:40 Uhr fiel der Polizei ein Pärchen auf, bei dem die Frau einen Rucksack trug, aus dem offensichtlich ein Baseballschläger ragte. Da es keine Erklärung zum Mitführen des Schlägers gab, wurde dieser sichergestellt.

Um 21:15 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass auf der Wallstraße eine gefährliche Körperverletzung stattgefunden hatte. Demnach wurde ein 18-jähriger Asylbewerber von zwei Tätern, ebenfalls Asylbewerber im Alter von 18 und 19 Jahren, nach Alkohol gefragt. Da dieser sich mittels Pfefferspray gegen die zunehmende Bedrohung wehrte, erhielt er als Antwort Tritte und Schläge, die im Anschluss ambulant behandelt wurden. (szo)

