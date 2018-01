Aschenbrödels Prinz kommt Pavel Travnicek gibt am Freitag in der Ausstellung auf Schloss Moritzburg Autogramme.

Bei seiner Autogrammstunde im vergangenen Jahr wurde Pavel Travnicek von Fans umringt. © Christian Juppe

Moritzburg. Als Puppen tanzen Aschenbrödel und ihr Prinz im Ballsaal der Aschenbrödelausstellung auf Schloss Moritzburg unermüdlich im Kreis. Für Freitag hat sich Prinzen-Darsteller Pavel Travnicek nun höchstpersönlich angekündigt.

Von 15 bis 17 Uhr will er in der erfolgreichen Ausstellung zum Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ Autogramme geben. Die Schau ist in diesem Winter noch bis zum 25. Februar geöffnet. Täglich, außer montags. (SZ/gör)

