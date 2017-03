Arnsdorfer Kelterei Walther wird neunzig Das Unternehmen wurde 1927 gegründet. Derzeit profitiert es vom Kleingarten-Boom bei jungen Familien.

Kirstin Walther, Geschäftsführerin der Kelterei Walther. © Bernd Goldammer

Kirstin Walther, die Geschäftsführerin der Kelterei Walther GmbH, lebt im Jahreslauf der Natur. Und die hat immer noch Winterpause. Schon deshalb freut sie sich jetzt über die wärmende Sonne. Und blühende Obstbäume in den Gärten zwischen Dresden und Bischofswerda, Kamenz und Bautzen lassen die Hoffnungen auf ein gutes Geschäftsjahr sprießen.

Kleingärtner bringen ihre Früchte gerne nach Arnsdorf. Das hat gute Gründe. Einmal wird der Saft hier äußerst schonend zubereitet. Das hilft, den Geschmack der jeweiligen Beeren- oder Apfelsorte bis in kleinste Nuancen beizubehalten. Andererseits ist die Ökobilanz durch die Nähe der Firma sehr positiv. Schon seit Juni 1927 werden in Arnsdorf verschiedene Obstsorten verarbeitet. Hauptprodukte des Unternehmens waren damals auch schon die aus Äpfeln und Beeren gekelterten Fruchtsäfte und Fruchtweine. Anfangs umfasste der Vertrieb die nähere Umgebung der Gemeinde Arnsdorf. Heute gehen die Produkte in die ganze Welt. Bestellungen werden online entgegengenommen. Damit schafft es die Firma, auch die 16 Arbeitsplätze dauerhaft zu erhalten. „Wenn es im Rödertal mal nicht so viel Obst gibt, weichen wir auf andere Apfelregionen aus“, macht die Unternehmerin klar. Die Kelterei Walther führte vor 10 Jahren auf Kundenwunsch die Drei- und Fünf-Liter-Saftbox ein. So bleiben die Walther-Säfte und -Nektare nach dem Öffnen ungekühlt bis zu drei Monate lang haltbar. Und das ganz ohne Qualitätsverluste. Möglich wurde das nur durch die engagierte Entwicklungsarbeit von Produktionschef Jens Walther – der Bruder von Kirstin Walther. In mehreren Monaten entwickelte er die Abfülltechnik weiter, bis sie den Kundenwünschen genügte. Diabetiker freuen sich darüber, weil sie Obstsäfte besser genießen können. Auch Kirstin Walther kann sich freuen. Die Umsätze sind größer geworden. Weil junge Familien in Sachsen besonders die älteren Obstsorten wieder stärker zu schätzen wissen.

Auch Karel Friedrich aus Ottendorf baut spät reifende Apfelsorten auf seinen Streuobstwiesen an. So blieben sie erhalten. In diesem Jahr feiert das Unternehmen das neunzigste Geschäftsjahr. Wer jetzt neugierig geworden ist, könnte sofort einen Online-Betriebsausflug machen und dabei das gesamte Sortiment der Kelterei Walter kennenlernen. (SZ)

zur Startseite