Arbeitslosenquote sinkt erstmals auf 6,0 Prozent

...und monatlich grüßt das Volksverarschemurmeltier... Bei den vielen jungen und alten Pendlern und über die Jahre inzwischen in die (teilweise Armutsrente) hinübergerechneten Statistikverschönerer der "Dschoppptzenter" und Bundesfirma "Agentur für Arbeit(!!!)" ist das kein Wunder. Von den Statistik"unrelevanten" Arbeitslosen und Niedriglohnjobbern, oft im Mehrvertragsverhältnis noch gar nicht gesprochen, die auch hier schon zur Genüge leserkommentarisch beschrieben wurden. Das ganze Land weiß, daß Zahlen der "staatlichen" Arbeitslosigkeitsverwalterfirmen nur der Erschaffung Potjemkinscher Dörfer dient, in deren Kulissenschatten sich die Politik wieder und wieder sonnen kann. Erinnert alles an den 5-Jahr-Plan der Kommunisten. Und wenn doch mal echte Probleme in der Gesellschaft ans Licht kommen, spricht man dann auch von "Herausforderungen". Alles typisch links, wie all die geschönten BIP/Wirtschafts- und SonstwasAlles-Zahlen in dieser Parteien- und ÖRRF-Scheindemokratie.