AOK Plus mit mehr Versicherten

Die Demagogie der AOK Plus ist schon frappierend und fragwürdig. Die AOK erhält viele Millionen Euro aus dem Risikostrukturausgleich von den anderen Krankenkassen und deren Versicherten. Wobei nach Berechnungen von Experten die AOK ihre Patienten kränker rechnet, als sie wirklich sind. Zugleich profitiert die AOK Plus als ostdeutsche Regionalkasse übermäßig von den hierzulande niedrigeren Gesundheitskosten. Dabei nutzt die AOK Plus die Einnahmen, um mit niedrigen Beiträgen Versicherte zu locken, drückt jedoch die Vergütungen für medizinische Leistungen. Na, wenn das keine gelebte Solidarität ist. Eine Vergütung von ca. 225.000 Euro pro Jahr gleich 18.750 Euro pro Monat, wie der Vorstandsvorsitzende, Rainer Striebel der AOK Plus, dürften allerdings weder die Mehrzahl der Versicherten (wozu bei der AOK Plus viele Geringverdiener, Alg II-Empfänger, Rentner mit niedrigen Einkünften gehören) noch die Mehrzahl der Leistungserbringer (Schwestern, Pfleger, Physiotherapeuten etc.) erreichen.