Anzeige wegen illegaler Klettergriffe Nationalparkverwaltung sieht wegen Mörtel am Felsen den Naturschutz in Gefahr. Es dauerte Monate, bis dem Fall bei Hohnstein nachgegangen wurde.

Zwischen Hohnstein und dem alten Steinbruch beim Halbenweg wurden an einem Fels Reste von Magnesia, gebohrte Löcher und mit Steinkleber vermörtelte Griffe entdeckt. © Mike Jäger

Mörtelarbeiten an einem Felsen mitten im Nationalpark Sächsische Schweiz rufen jetzt die Behörden auf den Plan. Denn offensichtlich handelt es sich nicht um Sicherungsarbeiten, sondern um eine illegale Aktion. Über eine größere Fläche eines Felsblocks verteilt ist eine mörtelartige Masse an mehreren Stellen auf den Sandstein geschmiert worden.

Alles deutet darauf hin, dass hier ein Felsen für das sogenannte Bouldern bearbeitet worden ist. Das ist eine spezielle Art des Kletterns, bei der es nicht darum geht, auf den Gipfel zu kommen, sondern bestimmte Wege zu gehen, die auch horizontal verlaufen können.

In der Nationalparkverwaltung ist der Fall seit Monaten bekannt. Allerdings konnte sich die Behörde jetzt erst durchringen, wegen unerlaubten Eingriffs in die Natur Anzeige gegen unbekannt zu erstatten. Die Stelle befindet sich nur wenige Meter neben dem Felsblock, der mal mit Farbe besprüht worden war. Dort wurden im August dieses Jahres Graffiti entdeckt. Die wurden inzwischen mechanisch entfernt. Dass die „Felsbearbeitung“ damals nicht angezeigt wurde, ist erstaunlich. Erst wegen der Anfrage der Sächsischen Zeitung sei man jetzt doch aktiv geworden. „Wenn unsere Kollegen von der Nationalparkwacht jemanden beim Begehen einer Ordnungswidrigkeit antreffen, bringen sie diese – unter Angabe der Personalien – bei der Landesdirektion zur Anzeige“, erklärt Hanspeter Mayr, der Sprecher der Nationalparkverwaltung. Kann nicht sofort der Verursacher festgestellt werden, stelle die Behörde Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei. Das sei jetzt bei den Klettergriffen beim Halbenweg passiert, erklärt Mayr.

Auch die Nationalparkverwaltung vermutet, dass jemand an dem Felsblock Löcher und Vorsprünge als Bouldergriffe stabilisieren wollte. Außerdem wurden in die Steinblöcke auch Sicherungsösen gebohrt. Am Felsen und unterhalb davon sind noch Reste von Magnesia zu finden. Das benutzen Sportkletterer und zeigt, dass an dem Felsen geklettert wurde. Das ist an sich im Elbsandsteingebirge erlaubt, allerdings nur im Rahmen der Bergsportkonzeption, die der Sächsische Bergsteigerbund (SBB) zusammen mit Forst- und Nationalparkbehörde erarbeitet hat. Der gemeinsame Beschluss hat für den Nationalpark im rechtselbischen Bereich seit 2003 Bestand. Damit soll ein einvernehmliches Miteinander von Naturschutz und Bergsport ermöglicht werden.

Die wilden Boulderer im Brandgebiet verstoßen damit nicht nur gegen Naturschutzrecht, sondern auch gegen die gemeinsame Bergsportkonzeption. Im Nationalpark Sächsische Schweiz sowie in Landschafts- und Naturschutzgebieten ist das Klettern nur an den von der Nationalparkverwaltung beziehungsweise den zuständigen Naturschutzbehörden bestätigten Kletterfelsen gestattet. Das sind in der Sächsischen Schweiz nur die im Kletterführer beschriebenen Gipfel. Darin ist der „bearbeitete“ Felsen bei Hohnstein aber nicht aufgeführt. Dieser Status von Klettergipfeln, der im Sächsischen Naturschutzgesetz verankert ist, erlaubt zwar einerseits das Klettern, schränkt es andererseits aber auch ein, besonders für die Boulder-Freunde.

Dass diese illegal im Nationalpark aktiv sind, ist eher selten. Im Gebiet um Hohnstein sei aber noch eine weitere Stelle bekannt. Dass daran noch geklettert wird, dafür gebe es aber keine Anzeichen. Nun wird in der Verwaltung diskutiert, ob die Mörtelstellen entfernt werden sollten.

