Anti-Baby-Pille für den Waschbär? Die Ausbreitung tierischer Zuwanderer soll eingedämmt werden. Die Pillen-Variante gilt jedoch als riskant.

Kann die Ausbreitung der Waschbären mit Pillen eingedämmt werden? © dpa

Dresden. Im Sächsischen Landtag deutet sich eine breite Front gegen tierische „Zuwanderer“ wie Mink, Marderhund und Waschbär an. Am Dienstag signalisierten Vertreter fast aller Fraktionen Zustimmung zu einem Antrag der CDU/SPD-Koalition. Mit ihm soll die Regierung aufgefordert werden, bis Ende März Daten zur Ausbreitung der betreffenden Wildtiere vorzulegen und Möglichkeiten einer Reduzierung zu prüfen. Dabei geht es auch um Maßnahmen, die die „Fortpflanzungsfreudigkeit oder -möglichkeit“ der Tiere einschränken, wie Christian Piwarz, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, sagte.

Unklar ist, ob dem starken Zuwachs in den Populationen mit einer „Anti-Baby-Pille“ zu Leibe gerückt werden soll. Darüber gehen die Meinungen der Experten auseinander. Die Variante gilt als riskant, weil auch andere Tiere die in Ködern ausgelegten Pillen fressen könnten. „Gerade die Waschbären haben sich in den vergangenen Jahren explosionsartig vermehrt“, sagte der beim Staatsbetrieb Sachsenforst zuständige Referatsleiter Hubertus Birka.

Im Jagdjahr 2000/2001 seien 24 Waschbären erlegt worden. 2015/2016 waren es fast 10 000 Tiere. Beim Marderhund erhöhte sich die Zahl von 129 auf 1 350. Beim Mink gab es einen Anstieg um 85. Tiere, die nicht in heimische Wälder gehören, werden als „invasive Arten“ bezeichnet. (dpa)

