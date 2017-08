Anschlag auf Justizminister gibt neue Rätsel auf Im Prozess vor dem Leipziger Amtsgericht tauchen verschiedene Varianten desselben Falles auf.

Wurde Opfer eines Buttersäure-Anschlags: der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow. © dpa

Der Anschlag auf die Wohnung von Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) in Leipzig wird immer rätselhafter. Im Prozess vor dem Amtsgericht nannte einer der beiden Beschuldigten, der in Meckenheim bei Bonn lebt, am Freitag neue Hinweise dafür, dass er während der Tatzeit Ende 2015 nicht in Leipzig war: Er habe am gleichen Tag bei der Polizei in Meckenheim eine Geldstrafe in bar bezahlt. Der dortige Kommissar hat dies dem Gericht inzwischen bestätigt. Am Tag zuvor war der 30-jährige Autohändler mit einem Freund im Fitnessstudio, wie Chatprotokolle belegen sollen. Auch seine Ehefrau und seine Schwiegereltern würden bezeugen, dass er zu der Zeit in Meckenheim war. Unklar bleibt, warum seine DNA-Spuren gefunden wurden, und warum er nicht längst erklärt hat, dass er nie in Leipzig war.

Am 24. November 2015 waren nachts Steine und Christbaumkugeln mit übelriechender Buttersäure in Gemkows Hochparterre-Wohnung in der Südvorstadt geworfen worden. Die Familie blieb durch glückliche Umstände unverletzt. Bis zu 15 Zentimeter große Pflastersteine durchschlugen die Fenster und eine wurfhemmende Schutzfolie. Sie war erst einen Monat zuvor von einer Sicherheitsfirma auf Geheiß des Landeskriminalamts auf die Innenseiten der Scheiben geklebt worden. Dennoch landete ein Stein im Esszimmer, ein weiterer in der Küche. Auf dem Gehweg vor der Wohnung fanden die Ermittler zudem zwei Verpackungen für Christbaumkugeln, an denen DNA gefunden wurde. Beide Angeklagten bestreiten jedoch die Tat.

Eine denkbare Erklärung für den Angriff könnte eine mögliche Verwechslung sein: Wie ein Ermittler des Operativen Abwehrzentrums bestätigte, befand sich im Erdgeschoss des Wohnhauses auch der Versand „Mob action“ für Bekleidung mit linksradikalen Sprüchen, auch ein bekannter Sport-Gewalttäter wohnte dort. Ihnen könnte der Anschlag gegolten haben. Der zweite Beschuldigte Thomas K. wird dem rechten Hooligan-Milieu zugeordnet.

Möglicherweise könnte der Täter aber auch aus der linksextremen Szene stammen, wie ein Bericht einer Hundeführerin der Polizei nahelegt. Ihr Fährtenhund habe sie nach einer Duftprobe von einem Stein, der vor Gemkows Wohnung lag, zu einem Wohnhaus in Connewitz geführt. Ins Haus hinein hat sie die Spur früh um 5 Uhr aber nicht verfolgt. An der Adresse wohnte ein polizeibekannter Straftäter aus dem linksextremen Milieu. Er gab aber bei Befragungen an, dass er am Abend zuvor die Strecke mit seinem Hund gelaufen sein könnte. In dem Fall wäre der Fährtenhund der Polizei schlicht der Spur des Connewitzer Hundes gefolgt. Am 4. September soll nun Gemkow als Zeuge aussagen.

