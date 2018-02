Anschlag auf Gemkows Büro

Leipzig. Nach dem Anschlag auf die Wohnung von Justizminister Sebastian Gemkow vor gut zwei Jahren (CDU) ist nun sein CDU-Wahlkreisbüro in Leipzig-Lindenau attackiert worden. „Unbekannte Täter beschmierten die Fenster des Büros in der zweiten Etage mit einer dunkelfarbigen Substanz“, teilte das Landeskriminalamt mit.

Dabei seien auch die Fassade und die Fenster des Untergeschosses beschmutzt worden. Der Sachschaden belaufe sich auf 5000 Euro. Der Anschlag in der Spinnereistraße sei in der Nacht auf vorigen Freitag verübt worden. Nun sucht das Polizeiliche Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum (PTAZ) nach Zeugen. Ende November 2015 war bereits Gemkows damalige Wohnung in der Südvorstadt attackiert worden. Das Amtsgericht hat dafür den Rechtsradikalen Thomas K. zu zwei Jahren und vier Monaten wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Eine Revision am Landgericht steht noch aus. (svh)

