Anklage gegen Bautzener Anwalt Ein Jurist griff jahrelang in die Kasse des sächsischen Anwaltverbands – und soll eine Frau um ihr Erbe gebracht haben.

In dieser Gründerzeitvilla an der Bautzener Taucherstraße befindet sich die Kanzlei von Edgar Toepfer. Der 60-Jährige sitzt seit Ende Januar in Untersuchungshaft. Wegen Veruntreuung soll er sich jetzt in Görlitz vor der Großen Strafkammer des Landgerichts verantworten. © Uwe Soeder

Der Platz auf der Anklagebank ist dem Bautzener Edgar Toepfer bestens vertraut. Als Anwalt hat er dort neben seinen Mandanten deren Interessen vertreten. In Kürze muss der 60-Jährige möglicherweise wieder auf einer Anklagebank Platz nehmen – diesmal als Beschuldigter. Jahrelang hatte Toepfer in die Vereinskasse des sächsischen Anwaltsverbandes gegriffen. Doch das ist offenbar nur ein Teil der Geschichte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zudem vor, eine Frau um den Großteil ihres Erbes gebracht zu haben. Jetzt hat die Behörde deshalb Anklage erhoben.

Die Sächsische Zeitung hatte Ende 2016 den Finanzskandal im Anwaltsverband publik gemacht. Immer wieder hatte sich der Bautzener Verkehrsrechtsexperte am Konto des Anwaltsverbands bedient. Seit Mai 2002 war Toepfer dort Schatzmeister, hatte Zugriff auf das Vermögen. Eine Möglichkeit, von der er regen Gebrauch machte. Vor einem Jahr waren seine Machenschaften schließlich zunächst innerhalb des Verbandes ans Licht gekommen.

Weiterer Vorwurf

Toepfer legte in der Folge ein Schuldanerkenntnis über die Summe von beinah 170 000 Euro ab, wie aus Dokumenten hervorgeht, die der Sächsischen Zeitung vorliegen. Später hatte Toepfer 60 000 Euro zurücküberwiesen. Außerdem ließ der 60-Jährige eine Sicherungshypothek auf sein Haus eintragen. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt insgesamt 28 Fälle angeklagt, in denen der Rechtsanwalt zwischen März 2002 und März 2016 vom Vereinskonto abgehoben haben soll. Demnach summiert sich der finanzielle Schaden auf 64 500 Euro.

Derweil steht jetzt allerdings noch ein weiterer Vorwurf gegen Toepfer im Raum. Als Anwalt soll er seit 2014 ihm zur Weiterleitung anvertraute Geldbeträge auf sein eigenes Konto geschoben haben. Nach SZ-Informationen war eine bereits demente Frau, die bei Bautzen wohnen soll, als Erbin mit einem Anteil aus einem drei Millionen Euro schweren Stiftungsvermögen aus Liechtenstein bedacht worden. Von der Gesamtsumme sollten 375 000 Euro an sie gehen. Die Betreuerin der Frau habe laut Staatsanwaltschaft dann Toepfer mit der Abwicklung beauftragt.

Anwalt geständig

Doch das an ihn zur Weiterreichung überwiesene Geld aus dem Stiftungsvermögen kam bei der Mandantin offenkundig nicht komplett an. Zwischen September 2014 und September 2016 soll Toepfer in 26 Fällen einzelne Beträge der Summe auf sein Konto überwiesen haben – unterm Strich eine stattliche Summe von etwa 285 000 Euro.

Schon damals hatte sich Toepfer innerhalb des Verbandes geständig gezeigt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, habe er nun auch gegenüber den Ermittlern die ihm zur Last gelegten Vorwürfe eingeräumt. Mit dem Geld, so heißt es, habe er den Betrieb seiner Kanzlei an der Taucherstraße in Bautzen sowie seinen Lebensunterhalt bestritten. Als Motiv für die Veruntreuung der Gelder habe er eigene wirtschaftliche Schwierigkeiten angegeben.

Weitere mögliche Straftaten seien derzeit nicht bekannt, erklärte Till Neumann, der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Görlitz. Gegenwärtig sitzt der 60-Jährige in Görlitz in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte am 11. Januar Haftbefehl erlassen. In Bautzen war der Anwalt aber nicht mehr aufzutreiben, Toepfer befand sich da bereits auf der Flucht. Schließlich klickten am 30. Januar die Handschellen. Wo die Behörden den Bautzener Juristen festnahmen, wollte Neumann damals nicht sagen. Nach SZ-Informationen war dies in Norddeutschland geschehen.

Der Fall soll vor der Großen Strafkammer in Görlitz verhandelt werden. Die muss jetzt über die Zulassung der Anklage entscheiden und einen Termin festlegen. Im Fall einer Verurteilung drohen dem Anwalt bis zu zehn Jahre Gefängnis – mindestens aber eine Strafe über sechs Monate.

In seiner früheren Kanzlei laufen die Geschäfte unterdessen weiter. Seine Kollegin Kerstin Illigen vertritt ihn von Amts wegen und kümmert sich um die Klienten. „Für die Mandantschaft ergeben sich keinerlei Änderungen“, hatte die Kanzlei Anfang März auf Anfrage mitteilen lassen. Darin brachte Anwältin Illigen außerdem die Absicht zum Ausdruck, „zur gegebenen Zeit die Kanzlei allein weiterzuführen“.

