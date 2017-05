Ankläger hält Geständnis für nicht glaubwürdig

Die Bundesanwaltschaft hat im Prozess gegen die Gruppe Freital Zweifel an der Wahrhaftigkeit des Geständnisses von Patrick F. geäußert. Seine Angabe, er habe den Anschlag auf eine Flüchtlingswohnung in Freital allein begangen, könne nicht stimmen, sagte Oberstaatsanwalt Jörg Hauschild am Freitag. Er habe den Eindruck, dass F. andere schützen wolle.

Hauschild wandte sich damit gegen einen Antrag der Verteidiger, die mit Blick auf das Geständnis leichtere Haftbedingungen verlangen. So solle bei Besuchen auf die Trennscheibe verzichtet werden. Auch im Fall des Mitangeklagten Justin S. habe das Oberlandesgericht Dresden die strengen Auflagen nach dessen Geständnis gemildert, argumentierte Rechtsanwalt Andreas Schieder. Der Staatsschutzsenat will nächste Woche darüber entscheiden.

In dem Prozess sind sieben Männer und eine Frau wegen Mitgliedschaft in einer rechtsterroristischen Vereinigung und versuchten Mordes angeklagt. (SZ/lot)

