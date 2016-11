Angst vor Vogelrippe

Aus Angst vor der Vogelgrippe nimmt der Landkreis Görlitz in seinen vier Wildauffangstationen vorübergehend keine Vögel auf. Verletzte, hilflose oder krank aufgefundene Wildvögel könnten bis auf Weiteres nicht aufgenommen werden, teilte das Landratsamt Görlitz am Mittwoch mit.

Betroffen sind die Stationen in Ebersbach-Neugersdorf sowie die Einrichtungen in den Tierparks Görlitz, Weißwasser und Zittau. Für andere geschützte Tierarten bleiben die Auffangstationen aber geöffnet, hieß es.

Bei Großpösna, in Delitzsch, am Cospudener See bei Leipzig und nahe Dresden wurden bereits Enten mit dem für Menschen ungefährlichen H5N8-Erreger gefunden. Das Verbraucherschutzministerium hat inzwischen für ganz Sachsen eine Stallpflicht für Geflügel ausgerufen. (dpa)

