Angriffe auf sächsische Rettungskräfte häufen sich Doch nicht alle Bedrohungen kommen zur Anzeige. Kritiker fordern härteres Durchgreifen und eine genauere Statistik.

Es gibt mehr Angriffe auf sächsische Rettungskräfte. © Julian Stratenschulte/dpa

Dresden. Sie eilen zur Hilfe und werden dafür angegriffen: Vor drei Tagen traf es einen Rettungssanitäter in Chemnitz. Der wollte einem fünfjährigen Jungen helfen, der unter Schock stand, nachdem ein Passant eine Bierflasche auf das Auto geworfen hatte, in dem das Kind saß. Doch dazu kam er nicht, weil der betrunkene Täter dem Sanitäter vorher kräftig in die Hand biss.

Laut sächsischen Polizeiexperten kein Einzelfall, sondern mittlerweile Alltag. Rettungskräfte würden heute bei Einsätzen immer häufiger schon vorab Polizeibeamte hinzuziehen, weil sie Angriffe von aggressiven Personen befürchten. Dies binde viel Personal, das an anderen Stellen dringender gebraucht werde.

Eine offizielle Statistik über die regelmäßige Bedrohung von Sanitätern, Feuerwehrleuten und Rettungskräften gibt es in Sachsen nicht. Die Kriminalstatistik erfasst aber seit sieben Jahren, wenn Menschen aus diesen Berufsgruppen während der Arbeit zu Opfern von Straftaten werden – und diese Zahl nimmt stetig zu. So wurden 2011 insgesamt 42 Angriffe bekannt. Ein Jahr später waren es 51 und im Jahr 2013 bereits 64. Und der Negativtrend hält ungebrochen an: 72 Fälle in 2014, 83 Fälle in 2015 und der vorläufige Höchststand mit 96 Fällen in 2016 – fast zwei Gewaltangriffe pro Woche. Die Zahlen für 2017 liegen noch nicht komplett vor. Bis September gab es 60 Attacken. Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft fordert nach dem Vorfall in Chemnitz mehr Konsequenzen. „Die schnelle Aufklärung dieser Straftat und eine Bestrafung des Täters mit aller Härte des Gesetzes muss durch die Staatsanwaltschaft realisiert werden“, sagte Landessprecher Helge Schönlebe. Er gab bekannt, dass der verletzte Kollege zurzeit arbeitsunfähig ist und Strafanzeige gestellt hat.

Nachdem es schon Silvester in Leipzig zu Angriffen auf Polizisten und Rettungskräfte kam, reagiert jetzt erneut Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU). „Wer Rettungskräfte attackiert, greift unseren Rechtsstaat und die Demokratie an. Deshalb müssen die Straftäter auch die ganze Härte der Gesetze erfahren.“ Wöller sagte, dass dafür inzwischen mehr Rechtsmittel zur Verfügung stehen. „2017 hat der Bund ein Gesetz verabschiedet, wonach tätliche Angriffe auf Polizeibeamte und Rettungskräfte künftig mit mindestens drei Monaten Freiheitsstrafe geahndet werden.“

Der Landtagsabgeordnete Mirko Schultze (Linke) drängt die Staatsregierung, endlich eine brauchbare Statistik vorzulegen, um über die richtigen Schutzmaßnahmen für Rettungskräfte entscheiden zu können. Schultze: „Gefordert ist auch Zivilcourage – wo Rettungskräfte attackiert werden, gibt es keine Unbeteiligten mehr: Da muss man sich schützend vor die Retter stellen.“

zur Startseite

Artikelempfehlung Angriffe auf sächsische Rettungskräfte häufen sich Dresden. Sie eilen zur Hilfe und werden dafür angegriffen: Vor drei Tagen traf es einen Rettungssanitäter in Chemnitz. Der wollte einem fünfjährigen Jungen helfen, der unter Schock stand, nachdem ein Passant eine Bierflasche auf das Auto geworfen hatte, in dem das Kind saß. Doch dazu kam er nicht, weil der betrunkene Täter dem Sanitäter vorher kräftig in die Hand biss. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/angriffe-auf-saechsische-rettungskraefte-haeufen-sich-3860760.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: