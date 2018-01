Angriff auf Polizisten mit Böllern und Steinen

Die Polizei setzte Wasserwerfer gegen die Randalierer ein. © dpa

Leipzig. In der Silvesternacht haben Randalierer am Connewitzer Kreuz in Leipzig Polizisten mit Böllern und Steinen beworfen. Über Lautsprecher hätten die Beamten die Angreifer verwarnt, teilte die Polizei in Leipzig am Montagmorgen mit. Da sich diese weiterhin widersetzten, setzte die Polizei Wasserwerfer gegen sie ein. Mehrere Personen wurden wegen schweren Landfriedensbruchs in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt.

Bis 0 Uhr hätten sich etwa 1 000 Personen im Bereich des Connewitzer Kreuzes versammelt. Nachdem dort mehrere Mülltonnen und verschiedene Gegenstände angezündet wurden, rückte die Polizei mit Wasserwerfern an, um die Brände zu löschen. 40 bis 50 Personen hätten daraufhin Flaschen, Steine und Böller gegen die Fahrzeuge und die eingesetzten Polizisten geworfen. Der Einsatz dauerte laut Polizei bis etwa 1.30 Uhr am Montagmorgen an. (dpa)

