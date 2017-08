Angeklagte wollten „Verräter entsorgen“

Akten über Akten: Der Fall „Gruppe Freital“ wird seit Monaten verhandelt. © Paul Sander

Mindestens zwei Angeklagte der „Gruppe Freital“ sollen per Chat und Telefon überlegt haben, einen Verräter zu töten. Sie nutzten dabei ausgerechnet den Begriff „entsorgen“.

Am Mittwoch konfrontierte das Oberlandesgericht eine Freitalerin mit diesen Mordfantasien der mutmaßlichen Rechtsterroristen. Die 19-Jährige war im Sommer 2015 Ordnerin vor dem Leonardo-Hotel, ihr Anwalt Jens Lorek, der nun an ihrer Seite saß, sogar Leiter der asylfeindlichen Demos. Timo S., einer der Hauptangeklagten, war von Felix W. damals wegen eines Überfalls auf Gegendemonstranten bei der Polizei angeschwärzt worden. Später soll S. gedroht haben, W. zu töten. Die Mitangeklagte Maria K. habe dabei auch der 19-Jährigen gedroht, ihr „Hirn zu Brei zu schlagen“. Als W. aus Angst erneut zur Polizei ging, kam die 19-Jährige mit.

Doch die Zeugin schwieg nun zur Frage, was sie damals ausgesagt hatte. Seine Mandantin fürchte, den Gerichtssaal nur noch in Handschellen verlassen zu können, sollte sie etwas zu den Angeklagten aussagen, so ihr Anwalt Lorek. (SZ/lex)

