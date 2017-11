Angebot für Ultra-Fans Fußballanhänger haben ein großes Werbeschild von Unternehmer Holger Scheumann in Bischofswerda beschmiert. Er ist verärgert – und hat eine Idee.

Holger Scheumann ist ein großer BFV-Anhänger. Die Schmierereien, die er jetzt auf einem seiner Werbeschilder entdeckte, machen ihn trotzdem wütend. Deshalb hat er nun eine besondere Strategie entwickelt. © Rocci Klein

Es war vermutlich der 28. Oktober. Der Bischofswerdaer Fußballverein 1908 hatte gerade 4:0 auf dem Kunstrasenplatz in Bischofswerda Süd gegen den SV Merseburg gewonnen, und ein paar Fußballfans machten sich freudetaumelnd auf den Weg in die Innenstadt. Einer von ihnen hatte aber leider vermutlich die blaue Lackfarbe eingepackt. Und so konnten die Fans auf ihrem Rückweg die unschöne Spur hinterlassen, die noch heute an einigen Stellen der Stadt zu sehen ist.

Die angeblichen Fans verunzierten Laternen und Stromkästen mit Schriftzügen. Briefkästen wurden beschmiert und auch Rollläden. Besonders schlimm wüteten die Graffitisprayer im Bereich des Bischofswerdaer Bahnhofs. Sie sprühten BFV, Ultras BFV oder manchmal auch einfach nur das Gründungsjahr des Vereins 1908, je nach Platzangebot.

Die Busfahrpläne an der Haltestelle vor dem Zugbahnhof wurden mit großen Zahlen versehen, sodass auch garantiert kein Fahrgast mehr etwas erkennen kann. Eine metallene Werbetafel an der Polizeiwache im Bereich der Neustädter Straße bekam auf einer Seite den tiefblauen Schriftzug BFV und auf der anderen Seite die Worte Ultras BFV aufgesprüht.

Keine Anzeige bei der Polizei

Der Werbefachmann Holger Scheumann hat die Spur und den Schaden bald bemerkt. Er hat die Werbeplätze auf dem Aufsteller vor der Polizeiwache an Firmen verkauft und muss nun einige Hundert Euro zahlen, damit sie erneuert werden können. Die Farbe kann nicht einfach nur abgeschrubbt werden. „Das würde alles nur verschmieren, dann wäre alles blau“, sagt der Bischofswerdaer.

Er hätte allen Grund, sich deshalb zu ärgern. Das hat er auch getan. Der Unternehmer bleibt aber nicht dabei, sondern hat eine ungewöhnliche Idee entwickelt, damit das möglichst nicht so bald wieder vorkommt. „Ich mache den BFV-Ultras ein Angebot“, sagt er. „Sie können meine Werbeflächen nutzen, solange ich keinen Werbepartner für die Flächen habe.“ Doch damit nicht genug. Der Geschäftsmann verzichtet zudem auf eine Anzeige bei der Polizei. „Druck erzeugt Gegendruck“, sagt er. Das hat er bei ähnlichen Gelegenheiten schon oft erlebt und meist führt so eine Anzeige auch ins Leere. „Ich möchte aber erreichen, dass sich eine solche Spur in Zukunft nicht wiederholt“, sagt der Geschäftsmann.

Holger Scheumann ist schon seit DDR-Zeiten Anhänger des Bischofswerdaer Fußballs. „Ich gehe zwar weniger ins Stadion, ich verfolge die Entwicklung aber mit großem Interesse“, sagt er. Die neuen Schmierereien, die sich von der Bahnbrücke über der Neustädter Straße bis in die Stadt ziehen, sind allerdings nicht mehr als Kritzeleien. „Ich bin auch enttäuscht über die Einfallslosigkeit der Bischofswerdaer Ultras“, sagt Holger Scheumann, wenn denn tatsächlich ein paar der Ultras auf den Laternen unterzeichnet haben. Die Schriftzüge unterscheiden sich damit nämlich nicht von den Kritzelein der Dynamo-Ultras. Die sprühen auch gern mal nur das Gründungsjahr 1953 an eine Hauswand. „Die Bischofswerdaer sind damit nur eine Kopie der Dynamo-Ultras“, sagt Scheumann.

Er hofft, dass sich die Fans für die Werbetafeln etwas anderes einfallen lassen. Der Experte bietet sogar Unterstützung bei der Umsetzung der Ideen an. „Die Ultras können sich bei mir melden, dann zeige ich ihnen, welche Flächen genutzt werden können“, sagt er.

