Alternative zur Alternative In Sachsen geht es ab: Die FDP meldet sich zu Wort. Dafür schweigt die CDU.

Wohin steuert die FDP? © dpa

PREISFRAGE kurz nach dem Dreikönigstag: Wohin steuert die FDP? Gelingt ihr im Bundestagswahljahr das Comeback mit einem Mix aus Engagement für Bürgerrechte, Kleinspurbahnen, freiem Markt und liberaler Weltsicht – oder nicht? Die AfD nimmt der Protestpartei, als die sich die FDP in Sachsen auch mal gerierte, womöglich Stimmen weg. FDP-Boss Holger Zastrow hat dazu Bemerkenswertes gesagt.

DER Chef der sächsischen Liberalen geißelte wenig überraschend die Bundestagsparteien als Gleichmacher. Und sprach dann noch – ohne das Kürzel AfD zu nennen – von „rückwärtsgewandten Empörungspopulisten ohne Lösungskompetenz“. Wer das nicht wolle, für den sei die FDP die „Alternative zur Alternative“. Ob das die überzeugt, die nicht noch mehr Videoüberwachung, dafür aber geringere Steuern wollen? Im Herbst werden wir es sehen.

WAS machen die CDU-Abgeordneten im Haus der Stille? Die Frage ist auch Titel eines 30-sekündigen Internetvideos. Eine überraschende Antwort könnte lauten: Schweigen. Für Lästermäuler ist das natürlich werthaltiges Futter, so nach dem Motto, ist ja ganz gut, wenn Politiker (die da oben) auch mal nicht reden. Wahr ist: Die CDU-Abgeordneten haben sich in der Stille in Grumbach auf das neue Jahr vorbereitet. Es ist, seien wir ehrlich, vermutlich nicht die schlechteste Art: Lieber mal nachdenken, bevor man sich äußert.

