Altenbergs Skilift dreht sich wieder Nach kurzer Pause kann sich wieder auf die Piste gestürzt werden.

Altenberg. Der Lift in Altenberg dreht sich am Sonnabend wieder. Wie das Altenberger Tourist-Info-Büro informiert, ließ Altenbergs Liftwart Frank Mühle in den letzten Tagen wieder die Schneekanonen arbeiten. Inzwischen liegt eine 20 bis 25 Zentimeter dicke Kunstschneedecke auf dem Hang. Das reicht, um den Lift 10 Uhr starten zu lassen.

Für die Freundes des Langlaufs sieht es nicht gut aus. Dazu liegt zu wenig Schnee. Das bestätigt auch Wetterbeobachter Lars Wagner. Rund um die Zinnwalder Wetterwarte, die sich direkt auf dem Kamm befindet, gibt es derzeit nur eine zwei Zentimeter dicke, verharschte Schneeschicht. In den nächsten Tagen dürfte nach den Prognosen des Wetterdienstes kein Neuschnee dazukommen. „Für eine weiße Weihnacht sieht es nicht gut aus“, sagt Wagner. Dafür stehen die Prognosen für die Abfahrtsskier gut. Denn es bleibt kalt. Die Temperaturen werden sich bei minus vier Grad Celsius bewegen, nachts wird es kalt bei bis zu minus neun Grad. In den nächsten Tagen bleibe es zwar trocken, dafür weht aber ein heftiger Wind, sagt Wagner. Der sorgt für Raureif. Der ist auf eine Stärke von knapp drei Zentimetern angewachsen. (SZ/mb)

