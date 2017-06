Als Leihoma nach Australien Simone Leibner aus Schwarznaußlitz geht auf eine besondere Reise.

Weite Reise: Simone Leibner aus Schwarznaußlitz fliegt jetzt nach Australien – aber nicht auf Urlaub, sondern als Großmutter auf Zeit. An der Ostküste wird sie schon von einer Familie mit zwei kleinen Töchtern erwartet. © Uwe Soeder

Das Abitur in der Tasche, packt derzeit so manche junge Frau ihren Koffer, um als Au-pair-Mädchen ins Ausland zu gehen und dabei neue Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln. Bei Simone Leibner liegt das Abitur schon vier Jahrzehnte zurück. Und doch sitzt sie in ihrem Haus in Schwarznaußlitz nun auf einem gepackten Koffer, um als Au-pair nach Australien zu gehen. Genauer gesagt als Granny Au-pair, als Großmutter auf Zeit sozusagen.

Am Freitagabend wird sie bei ihrer Gastfamilie an der Ostküste Australiens ankommen. Sie weiß in etwa schon, was sie erwartet. „Wir haben uns per E-Mail geschrieben und einige Male geskypt“, erzählt die 59-Jährige. Beim letzten Mal habe sie so auch die beiden zwei- und vierjährigen Mädchen erlebt, für die sie im nächsten Vierteljahr die Oma sein wird. „Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl“, sagt Simone Leibner. Die hochgewachsene sportliche Frau ist gerade dabei, sich einen Traum zu erfüllen. Ihr Antrieb: Sie möchte „viel, viel besser“ Englisch sprechen. Zwar beherrscht sie die Sprache, die sie in Volkshochschulkursen vertieft hat, recht gut. Sie erzählt, wie sie in Montreal für ihr Englisch gelobt wurde. Drei Jahre lang lebte und arbeitete ihre jüngere Tochter in Kanada, wo sie sie besuchte.

Gern in der Landessprache verständigen

Überhaupt sind Leibners reisefreudig und offen für andere Länder und Kulturen. „Wir haben in den letzten Jahren nie Urlaub im Hotel gemacht, sondern entweder per Wohnmobil oder in Ferienwohnungen in kleinen Orten.“ Sie finden es spannend, den Alltag der Menschen so nah wie möglich zu erleben. Und sie wollen sich gern in der jeweiligen Landessprache verständigen. „Das gehört sich einfach so“, findet Simone Leibner. So stecke ein Wörterbuch immer im Urlaubsgepäck. Doch Urlaub ist nicht ihr Ziel, wenn am heutigen Mittwochabend der Flieger in München abhebt und es über Dubai und Bangkok nach Australien geht.

Schon vor fünf Jahren sei sie in einer Zeitschrift auf einen Beitrag über das Internet-Portal „Granny Au-pair“ gestoßen, das 2010 in Hamburg gegründet wurde. Die Zeitung habe immer in ihrem Schreibtisch gelegen, erzählt Simone Leibner. Denn der Wunsch, wieder mal eine Zeit lang im Ausland zu leben, sei immer da gewesen. In jungen Jahren waren sie vier Jahre in Leningrad, wo ihr Mann studierte. „Das hat uns gut getan“, sagt sie. Voriges Jahr holte sie dann die Zeitung aus der Schublade, meldete sich bei Granny Au-pair an und besuchte ein dreitägiges Seminar in Hamburg. Den anderen Frauen dort sei es wie ihr gegangen: „Es geht einem nicht mehr aus dem Kopf.“ Nach dem Seminar gab sie sich noch vier Wochen Zeit zum Überlegen. „Entweder ich mache es, oder ich rede nie wieder drüber“, nahm sie sich vor. Dann war der Entschluss gefasst, die Suche nach einer passenden Familie begann. „Ich hätte nach Dublin gehen können, aber ich wollte lieber weiter weg.“ Auch in Florida und anderen Orten in den USA suchen Familien eine Großmutter auf Zeit. Aber sie entschied sich für Australien, „weil ich dort noch nicht war“.

Vielleicht kommt der Mann zu Besuch

Nun freut sie sich darauf, die Lebensart dort kennenzulernen. Die Familie, zu der sie geht, habe bereits ein junges Au-pair-Mädchen gehabt und auch schon eine Großmutter auf Zeit, die gerade abgereist sei. Für das nächste Vierteljahr wird Simone Leibner nun ihren Platz annehmen, danach kommt bereits die nächste. Da ihr Visum aber für ein halbes Jahr gilt, hofft sie, für die zweite Hälfte noch eine andere Familie zu finden, die ihre Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Und vielleicht komme sie zum Abschluss ja ihr Mann in Australien besuchen, dann könnten sie zu ihrem runden Geburtstag am Jahresende noch einen gemeinsamen Urlaub verbringen.

Egbert Leibner wird in den nächsten Monaten das Haus in Schwarznaußlitz alleine hüten. Er hat damit kein Problem. „Man sollte dem anderen etwas gönnen. Das bekommt man ja auch zurück“, meint er. In 39 Ehejahren sei viel Vertrauen gewachsen, sagt Simone Leibner, die auch schon mal eine Woche lang allein auf dem Rennsteig gewandert ist. „Tu, was Dir guttut!“ So habe sie ihr Mann auch zu ihrem Australien-Trip ermutigt. Und die beiden Töchter, die in München leben, werden am Flughafen sein, um sie zu verabschieden. Der siebenjährige Enkel wird im August trotzdem wie jedes Jahr nach Schwarznaußlitz kommen und eine Woche dann eben nur mit dem Opa verbringen.

Spätestens in der ersten Januar-Woche wird Simone Leibner zurückkehren nach Deutschland. „Am 15. Januar muss ich wieder arbeiten gehen.“ Dann tauscht sie den Familienalltag in Australien wieder gegen den Schreibtisch bei der Technikerkrankenkasse in Dresden. Sie hat Arbeitszeit angespart und auf Gehalt verzichtet, um sich die Auszeit nehmen zu können. Aber trotzdem sei das ja nicht selbstverständlich, dass der Arbeitgeber so etwas ermöglicht, sagt sie dankbar. Ihr Chef und die Kollegen, aber auch Nachbarn und Bekannte hätten sie mit vielen guten Wünschen und kleinen Talismanen verabschiedet. Nun kann ihr Abenteuer also beginnen.

