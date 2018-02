Als Helene Fischer in Koselitz war Die derzeit kränkelnde Schlagersängerin hat klein angefangen. Eines ihrer ersten großen Konzerte hat sie in der Röderaue gegeben.

Eine knapp 22-jährige Helene Fischer trat anno 2006 beim damaligen Koselitzmarkt auf und gab zuvor dem Lokal-TV-Sender Elbe-Elster-Fernsehen ein Interview.

Die heute 33-Jährige ist vom einstigen Szenetipp binnen weniger Jahre zum Superstar der deutschen Schlagerszene geworden.

Ihre Shows bestreitet sie aufwendig mit diversen Kostümen und vielen Tänzern.

Röderaue. Helene Fischer beherrscht in diesen Tagen die Schlagzeilen der Boulevard-Medien. Sieben abgesagte Konzerte ließen die Gerüchteküche brodeln, was los ist mit der erfolgreichen Schlagersängerin. Über ihre Facebook-Seite hat die 33-Jährige allen Spekulationen eine Absage erteilt. Sie sei einfach nur krank und werde wiederkommen, kündigte sie an. Unter anderem stehen noch Konzerte in großen Arenen in Oberhausen, München und Berlin auf ihrem Tourplan, im Sommer dann etliche Auftritte in Stadien: in Basel, Nürnberg, Hamburg oder Frankfurt am Main.

Angefangen hat die Sängerin, zu deren bombastischer Show heute bei jedem Termin Zehntausende pilgern, einmal klein. Und eins ihrer wichtigsten Konzerte gab die Helene Fischer zu Beginn ihrer Karriere ausgerechnet in der Gegend.

Es ist Sommer 2006, genauer: Donnerstag, 6. Juli. Deutschland ist mitten im Sommermärchen und feiert mit Gästen aus aller Welt die im eigenen Land stattfindende Fußball-Weltmeisterschaft. Die deutsche Auswahl von Trainer Jürgen Klinsmann hat zwar im Halbfinale zwei Tage zuvor eine 0:2-Niederlage gegen das Team aus Italien einstecken müssen. Doch die Stimmung beim Koselitzmarkt im gleichnamigen Ortsteil der Röderaue ist davon kaum getrübt, als Helene Fischer im Abenddunkel die Bühne am Koselitzer Sportplatz betritt.

Dort singt sie mit der gleichen Perfektion, für die sie ihre Fans auch heute bewundern. Was hingegen im Vergleich zu Fischer-Shows von heute geradezu mickrig ausfällt, ist die Bühnenshow. Statt mehrerer aufwendig gearbeiteter Kostüme trägt die Sängerin weiße Jeans mit rotem Hüfttuch und weiße Bluse. Statt ausgefeilter Choreografien mit zig Tänzern schunkelt Fischer in Koselitz solo zum Rhythmus der Lieder. Was auch am Material selbst liegt, das damals etwas gemächlicher ist als die Hits aus der jüngeren Vergangenheit.

Allzu viel Songs hatte die Sängerin 2006 auch noch gar nicht in petto: Anfang des Jahres war ihre Debüt-CD mit zwölf Liedern und insgesamt 50 Minuten Spiellänge erschienen. In Koselitz testete die Sängerin das meiste davon, sang eine Dreiviertelstunde lang im Scheinwerferlicht zum Playback. „Es wird mein längster Auftritt, denn ich hab’ noch nie 45 Minuten so am Stück gemacht“, hatte sie zuvor dem Elbe-Elster-Fernsehen bei einem kurzen Interview verraten. Bei dem Gespräch wird sie auch darauf angesprochen, dass sie von Szenekennern bereits als Nachfolgerin von Schlagerkönigin Andrea Berg gehandelt wird. Vergleichen wolle sie sich mit ihr nicht, antwortet Fischer. „Ich bewundere sie, ihre Karriere, was sie alles gemacht hat“, sagt die Sängerin. „Ich bin ja noch ganz am Anfang, ich muss ja noch viel tun, dass ich überhaupt je diesen Status erreiche.“ Inzwischen gelten Berg und Fischer als die beiden Königinnen der deutschen Schlagerlandschaft schlechthin.

Dass sie auf der Bühne eine, wenn nicht sogar die erfolgreichste Schlagersängerin der nächsten Jahre erlebt hatten, dürften die wenigsten Konzertbesucher am Abend des 6. Juli 2006 in der Röderaue gedacht haben. Umso stolzer sind heute viele, die von sich behaupten können, damals dabei gewesen zu sein. Damals, als Helene Fischer in Koselitz war.

