Alle wollen Wand gegen Lärm Der Lärm durch Güterzüge in Coswig ist zu hoch. Thomas de Maizière verspricht Anwohnern, dass bald Ruhe einkehren wird.

Henning Schwarz, Leiter Umweltschutz bei der DB Netz AG erläutert die Planungen. © André Wirsig

Eine halbe Stunde hat er Zeit, der Bundesinnenminister und Bundestagsabgeordnete. Eine halbe Stunde für ein Problem, das einige Anwohner seit Jahren beschäftigt. Den Minister aber auch, und ihm sei es zu verdanken, dass die Strecke zwischen Dresden und Berlin nun als eine von dreien in ganz Deutschland zusätzliche Mittel für den Schallschutz erhält. Im Frühjahr 2018 soll der Bau beginnen, sagt Enak Ferlemann, Staatssektretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Etwa 500 Handzettel hat das Bürgerbüro von Thomas de Maizière an betroffene Haushalte in Coswig und Weinböhla verteilt. Vielleicht 30 Anwohner sind zum Gespräch gekommen. Ein älterer Mann, der namentlich nicht genannt werden will, hat sein Haus gleich ein paar Meter weiter. „Als ich eingezogen bin, habe ich mal gemessen. 95 Dezibel auf dem Balkon“, sagt er. Gerade noch akzeptabel sei ein Wert von 65 dB, ergänzt er. So geht es vielen, die in der Nähe der Bahntrasse wohnen. Fährt ein Güterzug vorbei, sei es auch mit der Unterhaltung vorbei. Nachts können sie nur mit geschlossenen Fenstern schlafen. Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) hat deshalb auch einige Lacher auf seiner Seite, als er die Anwesenden im „Erholungsort Weinböhla“ begrüßt.

Bis 2020 soll die Ruhestörung vorbei sein, erklärt der Staatssekretär weiter. Bis dahin soll in ganz Deutschland der Schienenlärm halbiert werden. Eine Frau ruft: „Wer glaubt das?“ Den meisten Anwohnern ist die Zeit bis dahin zu lang. „Sie fragen sich bestimmt, wie das gehen soll“, macht Ferlemann unbeirrt weiter. Mit der sogenannten Flüsterbremse, die aus Komposit-Materialien besteht. Sie macht laute Güterzüge leise. In Weinböhla selbst sind drei Maßnahmen gegen den Lärm geplant. Die Schallschutzwand soll eine Verkleidung bekommen. Derzeit besteht sie aus Sichtbeton, der den Schall reflektiert. Vor den Geländern werden zusätzlich kleine Schallschutzwände von etwa einem Meter angebracht. „Geländerausfachung“, heißt das in der Bahnsprache, erklärt Ferlemann.

Dort, wo derzeit noch eine Lücke ist, soll die Schallschutzwand zum Bahnhofsgebäude hin verlängert werden. Eine Stunde später am Fachkrankenhaus Coswig. Direkt vor den erhöhten Schienen steht Thomas de Maizière an seinem zweiten Lärmschutz-Termin an diesem Tag. Eine 240 Meter lange Lärmschutzwand und ein Lückenschluss sollen entstehen. Der Nachtlärm wird so um 69 Prozent reduziert.

