Aleppo-Marsch durch die Großenhainer Pflege 120 Friedensaktivisten wollen bis nach Syrien laufen. Auch in Schönfeld ist ein Stopp geplant.

Teilnehmer eines Solidaritäts-Marsches für Aleppo um die Bloggerin und Initiatorin Anna Alboth (2.v.r) gehen am 26.12.2016 in Berlin vom Tempelhofer Feld aus in Richtung Mariendorf. © dpa

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind sie in Berlin losgelaufen. Mehr als 3 000 Kilometer wollen mehrere Hundert Friedensaktivisten ins syrische Aleppo zu Fuß zurücklegen, um gegen den Krieg zu protestieren. Und genau dieser Friedensmarsch führt auch durch die Großenhainer Pflege weiter Richtung Süden. Wie Schönfelds Bürgermeister Hans-Joachim Weigel die SZ informierte, werden die überwiegend jungen Leute, sogar ganze Familien, in der Schulturnhalle übernachten. Auch Thiendorf hatte eine E-Mail der Aktion bekommen, sah sich aber außerstande, geeignete Schlafplätze zu stellen.

Auch im Landratsamt weiß man um den „Zivilmarsch nach Aleppo“. Entsprechend der Anmeldung in Berlin ist die Ankunft am neunten Tag im Landkreis Meißen vorgesehen. „Danach ist ein Weitermarsch nach Schönfeld, Radeburg und Moritzburg geplant“, so Amtsleiterin Barbara Korsowski. Die Informationen kamen über die Polizeidirektion Dresden, „die im Kontakt mit den für Berlin und Brandenburg zuständigen Polizeipräsidien als Versammlungsbehörden steht“, sagt sie. Auf ihrer Friedensmission sehen sich Initiatorin Anna Alboth, eine Polin und Bloggerin, und ihr Mann Thomas allerdings mit bürokratischen Spielregeln konfrontiert. So muss die Aktion laut sächsischem Versammlungsgesetz auch hier angemeldet werden.

Das sei bis Freitagmittag noch nicht erfolgt, so Barbara Korsowski. Die Behörde stellte den Kontakt zum Veranstalter her. Im Meißner Landratsamt würde man die „Anmeldung“ für den gesamten Freistaat machen, hieß es. Nach Dresden und der Sächsischen Schweiz wollen die Marschierer Richtung Tschechien weiterziehen.

Auf der Internetseite www.civilmarch.org ist nicht nur die Route des Marschs zu finden, sondern auch der Aufruf, sich der Aktion anzuschließen. Fast 3 000 Zusagen gibt es, ein Stück mitzulaufen – entgegengesetzt der Flüchtlingsroute, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen.

