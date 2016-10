Alarm am Grenzübergang Ein Unfall mit zwei Pkw an der A4 bei Ludwigsdorf, viele Verletzte, viele Retter – am Sonnabend wird das geübt.

So sah es während der jüngsten Notfallübung bei Waltersdorf aus: Eine Auswertung gibt es allerdings noch nicht. Am Sonnabend wird in Ludwigsdorf geübt. © Thomas Eichler

Auf dem Autobahnrastplatz Ludwigsdorf an der A4 nahe Ludwigsdorf übt am Sonnabend ein Großaufgebot an Rettungskräften aus Polen und Deutschland erstmals gemeinsam den Einsatz bei einem simulierten schwerwiegenden Unfall. Bei dem Unglücksszenario auf dem Gelände der Bundespolizei rast ein Auto ungebremst in ein parkendes zweites Auto, einen Pkw, der am Rand in der Nähe der Laderampen mit einer Panne steht. Das auffahrende Auto, ebenfalls ein Pkw, überschlägt sich, wird schräg in die Luft geschleudert und prallt in eine polnisch-deutsche Touristengruppe, die gerade das Gelände der Bundespolizei besichtigt. Dabei haben es die Einsatzkräfte mit insgesamt acht schwer verletzten, zum Teil in Pkw eingeklemmten Personen sowie diversen Schaulustigen zu tun. An der großangelegten Übung, die auf das deutsch-polnische Rahmenabkommen über grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst von 2012 zurückgeht, beteiligen sich Rettungskräfte zahlreicher deutscher und polnischer Organisationen.

Nach SZ-Informationen stellt allein der ASB Ortsverband Görlitz sechs Fahrzeuge: Noteinsatzfahrzeug, jeweils zwei Rettungs- und Krankentransportwagen und das Auto für den Organisationsleiter Rettungsdienste. Der Landkreis ist nur ein „Mitübender“, sagt Kreis-Sprecherin Marina Michel. Nach ihrer Aussage stellt der Landkreis einen Rettungswagen und den Notarzt. Das Sächsische Innenministerium schickt zu dieser großen Übung keinen Beobachter, bestätigt die Pressestelle auf SZ-Nachfrage. Dennoch werde es eine Auswertung der Ergebnisse geben, die mit vergleichbaren Übungen im gesamten Land Sachsen verglichen.

Ziel der ersten grenzüberschreitenden Übung dieser Art ist es laut Organisator Stephan Kays „das gemeinsame Üben und die daraus resultierende Abstimmung zu den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort.“ „Wir beziehen ja nicht nur fast ein Dutzend Organisationen von beiden Seiten der Grenze ein, sondern hier gilt es auch, trotz eventueller Sprachbarrieren, schnell und effizient ein Notfallereignis in den Griff zu bekommen“, sagt er. Die Übung in Ludwigsdorf läuft wahrscheinlich nach dem sogenannten MANVII-Plan der Kreise Bautzen und Görlitz ab. MANV heißt Massenanfall von Verletzten, Plan zwei in der Oberlausitz geht von neun bis 15 Geschädigten aus. Für die Übung wird mit einem Szenario von elf Verletzten ausgegangen, zudem halten sich zwölf offensichtlich Unverletzte noch auf dem Gelände auf.

Die angenommenen Patienten haben Verletzungen wie beispielsweise Schädel-Hirn-Trauma, Prellungen, Schnittverletzungen in Gesicht und Armen, Kopfplatzwunden und stehen natürlich unter Schock. Beginn der Übung ist etwa gegen 10 Uhr. Bereits ab 8 Uhr wird die Unfallsituation präpariert, ab 9 Uhr werden die Instruktoren vor Ort eingewiesen. 14.30 Uhr soll die Übung beendet sein.

Mitte vergangenen Monats gab es bereits eine große Rettungsübung bei Waltersdorf. Damals wurde sogar von MANVIII ausgegangen, also 16 bis 60 Verletzten. Eine Auswertung der Übung steht allerdings noch aus.

zur Startseite