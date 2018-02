AfD sucht Petry-Nachfolger

Man erkläre endlich einmal den sogenannten Rechtskurs er wird immer in Richtung Nazidenken interpretiert. Nun aber zeigt sich immer mehr das sich die Partei einen konservativen Kurs fährt u. letztendlich das verkörpern möchte was die CDU einmal war - deshalb sind ja auch CDUler in diese Partei gewechselt. Das es Anfangs etwas drunter u. drüber geht es Trittbrettfahrer ect gibt ist normal. Man denke nur an den Beginn der Grünen -wie wurde die von den etablierten Parteien geschmäht beschimpft ect - jahre später waren sie in der Regierung u. der mal Steine auf Polizisten warf wurde Außenminister - Das sage ich nur als Beispiel u. Ausdruck der Demokratie denn die Grünen sind mir bis heute suspekt nicht wegen der Umweltpolitik da wurde auch gutes erreicht - Aber das man sich wie Claudia Roth freut das sich Deutschland abschafft sagt ja etwas aus und richtet sich gegen das Grundgesetz so eine Person ist sogar Bundestagsvizepräsident- Die Macht des Kartells der Altparteien eingrenzen ja .