AfD-Politiker ficht Landtagswahl an

Als Beschwerdeführer: Mir fehlt weder Geld noch verhungere ich mit einem Brot unter´m Arm. :-) Beschimpfungen als angeblich geldgeiler Wessi sind auch vollkommen am Thema vorbei. Die Sachlage ist einfach: Wenn Parteitage keine abgeschlossenen Entscheidungen treffen wie die der Landeslisten, dann braucht man keine Parteitage mehr, weil die dann nur noch empfehlenden Charakter und wier Parteien nach Führerprinzip hätten. Ergo auch keine Parteien bräuchten. Außerdem möchte ich die Landeslisten bei der aktiven Wahl an der Wahlurne vorgesetzt bekommen, die demokratisch in geheimer Wahl entstanden sind. Andernfalls wäre das wie in der DDR, da wusste auch niemand genau wie die Zusammensetzung der Listen entstanden ist. Das läuft in Sachsen zwar derzeit so, aber in fast allen anderen Bundesländern ist das schon gesetzlich geklärt. Genau das machen wir hier jetzt auch. In den Gesetzeskommentaren ist das auch für Sachsen längst geklärt. Schreiber /Harlen als Beispiel. Gruß A. Samtleben