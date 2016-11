Kolumne „Sächsisch betrachtet“ AfD plant den Sendeschluss Macht ARD- und ZDF-Fernsehen doof? Mutige Politiker aus Sachsen testen das für uns aus.

WENN Politiker ins Mediengeschäft wechseln, geht das oft schief. So erntet jetzt auch Sachsens AfD-Fraktion Spott und Häme, weil sie sich mit sagenhaften 630 Fragen (!) zu ARD und ZDF an die Staatsregierung gewandt hat. „Wir wollen alle Informationen bekommen, die es gibt, um uns einen Kopf zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu machen“, erklärt Geschäftsführer Wurlitzer die eigene Ahnungslosigkeit – und die ist halt riesig.

SO erkundigt man sich mit Frage 147 gezielt zu Fernsehsendungen: „Warum und wann erfolgen Moderationen vor bzw. hinter dem Tisch?“ Dann will man wissen, weshalb der Kinderkanal nur von sechs Uhr früh bis 19 Uhr abends sendet? Und ob Einschaltquoten etwas über Zuschauerinteressen aussagen? (Ich vermute ja, bin mir nun aber wieder unsicher.) Frage 292 soll aufklären, ob es das Grundgesetz erlaubt, dass ARD, ZDF und Co. eigene Twitter- und Facebook-Profile unterhalten? Was, wenn nicht? Das riecht doch nach schwerer Bandenkriminalität und Bundesgerichtshof. Danke deshalb an das neue Format: „AfD exklusiv – 630-mal knallhart recherchiert!“

LEIDER wird investigative Qualitätspolitik nicht überall geschätzt. Im Internet schlägt der Mob bereits zurück und stellt nun höhnisch selber Fragen: Warum sind in ZDF-Dokus zum Zweiten Weltkrieg immer die Deutschen die Täter? Warum sendet die Tagesschau auch nachts und das Heute-Journal das Wetter von morgen? Warum sprechen sich alle Mainstream-Medien ständig bei den Lottozahlen ab? Stimmt es, dass im Radio „Last Christmas“ gespielt wird, weil wir nächstes Jahr islamische Feiertage haben? Stooopp! Letzteres ist mir auch schon aufgefallen, das muss ich jetzt wissen: Also AfD exklusiv, Frage 631, übernehmen Sie!

