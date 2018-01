AfD-Parteitag soll Kontaktverbot lockern

Dresden/Radebeul. Zum Landesparteitag der AfD am 3. und 4. Februar in Hoyerswerda ist ein brisanter Vorschlag eingereicht worden. Er stammt nach Informationen des Spiegel vom Radebeuler Bundestagsabgeordneten Detlev Spangenberg. Er fordert, dass sich der Vorstand der Sachsen-AfD auf Bundesebene für eine Änderung der Parteisatzung einsetzen soll. Spangenberg will, dass die sogenannte „Unvereinbarkeitsliste“ drastisch gekürzt wird.

Auf dieser Liste stehen alle Organisationen, deren Überläufer nicht in die AfD aufgenommen werden dürfen. Das sind vor allem Gruppierungen, die von den Verfassungsschutzbehörden beobachtet werden. Käme dieser Antrag durch, könnten beispielsweise auch Mitglieder der „Identitären Bewegung“ ungehindert in die Partei strömen. Oder etwa Anhänger der rechtsextremen „Pro-Parteien“, der Anti-Islam-Partei „Die Freiheit“ oder der diversen Ableger der Pegida-Bewegung. Bislang gilt für diese Mitglieder zumindest offiziell noch ein Kontaktverbot. (SZ/um)

