Ärger über Maschineneinsatz im Nationalpark

Sächsische Schweiz. Ist das Thema Waldpflege im Nationalpark Sächsische Schweiz nur medial aufgebauscht oder haben Besucher tatsächlich ein Problem damit? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, hat die Nationalparkverwaltung das als extra Thema in die Besucherbefragung 2017 eingebaut. Im Ergebnis zeigt sich, dass es tatsächlich Widerstand gegen den Einsatz von Forstmaschinen gibt. Der erwächst maßgeblich aus den persönlichen Erfahrungen, erklärt Tobias Liebert, der Geschäftsführer der Agentur, die die Umfrage im Auftrag der Nationalparkverwaltung organisiert hat.

Dabei berichtete jeder dritte Besucher des Nationalparks von beobachteten Schäden durch Forstmaschinen. Wer so etwas gesehen hat, bewertet den Einsatz der Maschinen auch signifikant negativ, heißt es in der Auswertung der Befragung. Demzufolge verwundert es nicht, dass insbesondere Stammgäste im Elbsandsteingebirge den Maschineneinsatz ablehnen. Der erfolgt in den Monaten November bis März. Besonders werden zerstörte Wanderwege oder tiefe Furchen im Waldboden bemerkt. Zu der Zeit sind Stammgäste in der Überzahl.

Erst- und Gelegenheitsbesucher sind hauptsächlich von April bis Oktober in der Sächsischen Schweiz. Dass Letztere viel weniger oder gar keine Schäden wahrnehmen, spricht auch „für eine gute Leistung des Personals und der eingesetzten Technik“, erklärt Tobias Liebert. Die Nationalparkverwaltung leitet für sich aus der Umfrage ab, dass die Waldpflege eher von Einheimischen aus der Region als konfliktträchtig angesehen wird, weil sie zu den Stammgästen zu zählen sind. Auf die jeweilige Zielgruppe wolle man zukünftig die Veranstaltungen ausrichten. „Die sonstigen Besucher interessiert da mehr der Artenschutz“, erklärt Nationalparksprecher Hanspeter Mayr. Noch immer gibt es im über 9 000 Hektar großen Nationalpark Flächen vom Charakter eines Wirtschaftsforstes. Diese sollen zu naturnahem Wald umgebaut werden, der sich selbst überlassen werden kann. Diese Ruhezone vergrößert sich. Dazu werden beispielsweise Fichtenbestände reduziert, Bäume entnommen, die ursprünglich nicht in der Region vorkamen, und werden junge Buchen oder Weißtannen gepflanzt.

Im Auftrag der Nationalparkverwaltung hatte das Leipziger Büro Analyse & Transfer UG Anfang Mai und im Sommer dieses Jahres 367 Interviews mit Besuchern geführt. An sieben verschiedenen Orten fanden die Befragungen statt – von der Bastei bis zur Neumannmühle im Kirnitzschtal. Der Fragebogen, bei dem die Waldpflege nur ein Teilbereich war, wurde von der Agentur zusammen mit dem Nationalpark entwickelt. Nach wissenschaftlichen Grundsätzen gilt die Befragung zwar nicht als repräsentativ. Dazu hätte es eines weit höheren Aufwands und damit Kosten bedurft. Statistische Prüfverfahren wurden aber angewendet, heißt es.

„Die Ergebnisse dieser Studie geben uns erstmalig ein so differenziertes Bild unserer Besucher. Außerdem ist sie für uns Grundlage für die gezielte Weiterentwicklung der Besucherinformation und -betreuung“, erklärt Dietrich Butter, der Leiter der Nationalparkverwaltung. Die Aufgabe der Behörde sei es eben auch, für die nötige Akzeptanz des Nationalparks und einen Interessensausgleich zu sorgen.

Mit den gegenwärtigen Kapazitäten an Personal und Maschinen geht die Verwaltung davon aus, dass der Waldumbau im Nationalpark im Jahr 2030 abgeschlossen sein wird. Als Alternative zu Maschinen könnten auch Pferde bei Holztransportarbeiten eingesetzt werden. Das wäre zwar schonender für den Waldboden, erfordert aber weit mehr Zeit und Geld.

