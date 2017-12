Ärger mit der Packstation Seit Wochen warten einige Bautzener auf ihre Post. Und das, obwohl die Päckchen schon in Bautzen angekommen sind.

Die Packstation hinter der Bautzener Post ist seit Tagen defekt. © Steffen Unger

Bautzen. Das Päckchen ist in Bautzen eingetroffen. Diese Nachricht hat Claus Gruhl vor fast zwei Wochen erhalten. Doch in den Händen halten kann er seine Sendung immer noch nicht. Zwar weiß er, dass sich das gewünschte Paket inzwischen in der Stadt befindet, doch das hilft ihm wenig.

Weil er tagsüber auf Arbeit ist, lässt sich der Bautzener das Paket nicht nach Hause schicken. Auch den Nachbarn möchte er nicht zumuten, das Päckchen für ihn annehmen zu müssen. Claus Gruhl entscheidet sich deshalb oft für die Lieferung in eine sogenannte Packstation. Gemeint sind dabei große Automaten, die wie ein Postfach für Pakete funktionieren und einen großen Vorteil haben: Sie sind rund um die Uhr zugänglich. Kunden werden per Mail oder SMS schnell darüber informiert, dass die Sendung abholbereit ist. Dann müssen sie nur noch zur Packstation laufen und eine PIN-Nummer eingeben.

Auch Claus Gruhl hat sich sofort auf den Weg gemacht, als er die Nachricht las. Doch dann sah er, dass die Bautzener Packstation defekt ist. Erst hat er bei den Post-Mitarbeitern nachgefragt. Aber die konnten ihm nicht helfen . „Ich habe dann die Servicenummer von DHL angerufen. Aber auch dort konnte mir keiner sagen, wann die Packstation repariert wird“, sagt er.

Nicht das erste Mal kaputt

Noch immer weiß Claus Gruhl nicht, wann er an sein Päckchen herankommen wird. „Es scheint den Verantwortlichen völlig wurscht zu sein, sonst würde mir doch ein Mitarbeiter mal Bescheid sagen“, meint er verärgert. Dabei denkt Gruhl auch an all jene Bautzener, die dasselbe Problem haben. „Vielleicht gibt es ja Leute, die ihr Päckchen ganz dringend brauchen. Für sie ist es besonders schlimm“, sagt er. Und es ist nicht das erste Mal, dass die Bautzener Packstation Probleme bereitet. Claus Gruhl kann sich noch gut daran erinnern, dass der Automat in Bautzen schon einmal kaputt war. „Das ist noch gar nicht so lange her. Nur damals hat die Reparatur nicht so ewig lange gedauert“, erklärt er.

Bei DHL kennt man das Problem. „Leider haben sich innerhalb der letzten vier Wochen zwei Betriebsstörungen ereignet“, erklärt Pressesprecher Mattias Persson. Die aktuelle Reparatur sei besonders kniffelig. Momentan wartet DHL noch auf ein Ersatzteil. „Das soll noch diese Woche eintreffen“, erklärt Mattias Persson. Sobald es vorliegt, möchte DHL die Packstation unverzüglich reparieren lassen. Somit sollten die Automaten spätestens Anfang der kommenden Woche den Betrieb wieder aufnehmen. „Für möglicherweise entstandene Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung“, so der Pressesprecher.

