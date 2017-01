Ältere Leute im Visier Sie geben nicht auf: Mit alten Tricks versuchen Kriminelle, Senioren abzuzocken. Mal wieder.

Beim Enkeltrick gaukeln Betrüger ihren meist betagten Opfern am Telefon vor, ein naher Verwandter - etwa ein Enkel - zu sein. © Symbolbild/dpa

Sie versprechen Geld – wollen aber nur selber mit der Masche reich werden. Im Landkreis versuchen es Trickbetrüger wieder bei Senioren, teilt die Polizei mit. So probierte es ein Unbekannter jetzt in der Mittagszeit bei einem 75-Jährigen in Lommatzsch. Der Täter rief dort an und gab vor, dass der Senior angeblich 38 500 Euro gewonnen hätte. Um an das Geld zu kommen, müsse er lediglich eine Gebühr in Höhe von rund 800 Euro zahlen. Der ältere Herr fiel nicht auf den Trick herein und beendete das Gespräch.

In Oschatz hatte zuletzt ein Betrüger bei einer 90-Jährigen Erfolg: Die hatte ihn in die Wohnung gelassen, nachdem er der Frau vorspiegelte, ihre Fernsehgebühren reduzieren zu können. Tatsächlich nahm er einen vierstelligen Geldbetrag und ihre EC-Karte mit. Und auch der Enkeltrick per Telefon war zuletzt im Landkreis Meißen wieder im Kommen. Da gaben sich mehrfach Betrüger als die Enkel von älteren Damen aus und baten um Bargeld in fünfstelliger Höhe.

Besonders engen Kontakt suchen dagegen Betrüger, die momentan in Leipzig umgehen. So stahl ein Mann einer 76-Jährigen beim Einkaufen die Handtasche, in dem sich unter anderem 45 Euro und die Schlüssel der Seniorin befanden. Der Täter wird als Südländer beschrieben.

Im Fahrstuhl auf dem Weg in die eigene Wohnung traf es eine 81-Jährige: Ein Mann war mit eingestiegen und unterhielt sich mit ihr in gebrochenem Deutsch. Gleichzeitig bewegte er dabei ständig den Rollator der Frau, an dem der Plastebeutel mit ihrem Portemonnaie hing. Als sie in ihrer Wohnung angekommen war, war die Geldbörse weg – mit etwa 100 Euro. (SZ)

