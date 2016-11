Abwehrzentrum ermittelt zu Einbruch Mehrere Vermummte haben eine Leipziger Wohnung aufgebrochen und dort enormen Schaden angerichtet. Die Tat ist vermutlich dem politisch rechten Spektrum und der Fußballszene zuzurechnen.

Symbolbild: dpa

Das Operative Abwehrzentrum (OAZ) hat die Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruch in Leipzig übernommen. Mehrere vermummte Personen hatten sich am Sonntag gegen 11.40 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus verschafft und dort die Tür einer Wohnung aufgebrochen. Deren Inhaber war zum Tatzeitpunkt nicht Zuhause. Die gesamte Einrichtung wurde massiv beschädigt und teilweise zerstört. Zudem verteilten die Täter eine unbekannte schwarze Flüssigkeit in den Räumen. Laut OAZ entstand ein hoher Sachschaden. Noch kann die genaue Summe nicht beziffert werden.

Das OAZ geht nach den bisherigen Erkenntnissen von einer politisch linksextremistisch motivierten Tat gegen den Wohnungsinhaber aus. Diese sei dem politisch rechten Spektrum und der Fußballszene zuzurechnen. Die Ermittlungen dauern an. (szo)

