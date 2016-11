Abtanzen im Mono Bautzen hat einen neuen Ort zum Feiern. Der Betreiber verspricht: „Das ist mehr als ein Club“

Mirko Wendt eröffnet an diesem Sonnabend den Mono an der Steinstraße. Der soll mehr als ein Club sein und auch für andere Events und Privatfeiern Raum bieten. © Robert Michalk

Fast sein halbes Leben ist Mirko Wendt als DJ und Veranstalter unterwegs. Doch der Kamenzer wollte mehr. Darum nahm er all sein Erspartes zusammen und ackerte fast ein Jahr lang. An diesem Sonnabend wird der Traum des 33-Jährigen zur Wirklichkeit. In den Räumen des ehemaligen Voodooclubs an der Steinstraße eröffnet Mirko Wendt seinen eigenen Partytempel mitten in der Stadt. Er heißt „Mono“.

Früher habe es die Großraumdiskos gegeben, doch das Nachtleben habe sich verändert, sagt der 33-Jährige. Die Leute wollten mehr Abwechslung, das könne er mit seiner jahrelangen Erfahrung in diesem Business bestätigen. Deshalb sei der Mono auch kein Club, sondern eine Eventlokation, betont er. Das aktuelle Dezember-Programm spricht dementsprechend unterschiedliche Zielgruppen an. Die Veranstaltungen variieren von Elektro über Hip-Hop und 80er-Jahre-Musik bis zur Pop-Schlager-Sause mit dem Schlagersänger Michael Fischer und Konzerten.

Innenausbau selbst gestemmt

Die Partystimmung beginnt beim Mono schon vor dem Eingang. Die Gäste biegen an der Steinstraße 15 in einen langen Flur ein, rechts und links leuchtet dunkelroter Stoff, dazu strahlen farbige Leuchten und drei Diskokugeln drehen sich funkelnd an der Decke. Im Eingangsbereich stehen dann Kassen- und Jackentresen aus durchsichtigen großen Glassteinen, Retrolampen hängen an der Decke. Von hier aus geht es dann ab in die Partyzone von Bautzens neuer Event-Adresse.

Mirko Wendt hat den umfangreichen Innenausbau des Mono zum größten Teil selbst gestemmt. Nebenbei verdiente er sein Geld als Subunternehmer auf dem Bau. „Ein Privatleben gab es 2016 gar nicht, aber ich habe dafür meine Vision umgesetzt“, sagt der Inhaber des Mono. Jeden einzelnen Klinker an den Säulen und Wänden habe er selbst verklebt. Der silberne Retroputz an der Wand ist sein Werk und zu großen Teilen auch die Cocktailbar, durch deren Glassteine Lichter strahlen. „Reingelötete LEDs“, erklärt Mirko Wendt, „das war vor ein paar Wochen meine Samstags- und Sonntagsaufgabe“. An der Decke des Barbereichs kleben alte Zeitungen. Die Originalausgaben, die von 1980er-Jahren bis zurück zum Jahr 1915 gehen, kaufte der Kamenzer im Internet.

Ledercouch im Séparée

Hinter der Bar schließt sich ein Séparée mit schweren roten Vorhängen an. Ein großer Flachbildschirm hängt dort an der Wand, schlanke Kunstbäumchen stehen dekorativ am Rand. Von der Ledercouch im Séparée fällt der Blick auf das Herzstück – den Dance-Floor. Tellergroße LEDs leuchten rhythmisch an der Decke auf, an der Bühnenrückwand zeichnen weitere LED-Tafeln mit Hunderten Lichtern verrückte Muster. Nicht nur am Licht hat der Kamenzer lange getüftelt. „Der Ton wurde eingemessen und direkt auf den Laden zugeschnitten“, sagt der Mono-Chef. Hier hatte er Unterstützung von seinem Bruder, der eine Beschallungsfirma besitzt.

Gegenüber der schmalen Bühne steht ein langer Tresen und in der Mitte des Raumes türmen sich gerade Kästen mit Astra- und Salitos-Bier, Apple-Cider und Limonaden von Fritz-Kola, die noch in die Bar sortiert werden müssen. Mirko Wendt legt Wert auf „moderne Getränke“, wie er sagt.

Sein Laden habe jetzt jeden Sonnabend geöffnet, so der 33-Jährige. Minimum. Dazu gibt es ab sofort die Möglichkeit, sich hier privat oder als Firma einzumieten. Für Weihnachtsfeiern zum Beispiel. „Man kann hier auch mit 80 Leuten Hochzeiten oder Geburtstage im All-inclusive-Paket feiern“, sagt Mirko Wendt. Nach Wunsch werden dann das Catering und das Unterhaltungsprogramm zusammengestellt.

Mirko Wendt ist es wichtig, viele Leute mit dem Mono anzusprechen. Neben der Musik sollen auch andere Genres wie Theater und Comedy zum Zuge kommen. Den Anfang macht hier der Dresdner Travestie-Künstler Miss Chantal, der am 16. Dezember auftreten wird. Und am 25. Dezember gibt es ein Wohnzimmer-Konzert mit dem Liedermacher Michael Pritzke. „An dem Abend ist der Eintritt frei. Das ist mein Weihnachtsgeschenk“, sagt Mirko Wendt.

Opening Mono-Ton, Elektro-Party mit Deephouse, Techhouse und Minimal, an diesem Sonnabend ab 22 Uhr, Steinstraße 15, Eintritt bis 23 Uhr sechs, später acht Euro; www.mono-bautzen.de

