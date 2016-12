Abschied vom Krisenmodus Die Zeit der Notlösungen bei der Flüchtlingsunterbringung ist vorbei. Die Sicherheit bleibt ein Dauerthema.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU). © dpa

Im Wochenrhythmus musste Innenminister Markus Ulbig (CDU) im vorigen Jahr der Öffentlichkeit die neuen Zahlen präsentieren. 2015, als insgesamt rund 70 000 Flüchtlinge nach Sachsen kamen, ging es vor allem um eines: Notunterkünfte bereitstellen, medizinische Untersuchungen organisieren, Ministerien und Verwaltung auf Trab bringen. Ulbig wollte auch am Montag, als er eine Bilanz für dieses Jahr zog, keineswegs von Entspannung sprechen. Dabei sind 2016 nur noch 14 000 Asylbewerber im Freistaat angekommen. „Wir fahren weiter auf Sicht“, zitierte er Kanzlerin Angela Merkel.

Die Rückkehrberatung soll weiter verstärkt werden

Schwerpunkt der Asylpolitik ist jetzt die Integration der Flüchtlinge in Sachsen. Dafür hat die zuständige Ministerin Petra Köpping (SPD) einen eigenen Etat. Ulbig widmete sich am Montag der Rückführung abgelehnter Asylbewerber. „Wir müssen die Beratung forcieren“, sagte er. Den Betroffenen müsse die Aussichtslosigkeit für eine Zukunft in Deutschland klargemacht werden. Zugleich wolle er ihnen soweit möglich eine Perspektive in ihrem Heimatland geben.

Die Sicherheitsstandards in den Unterkünften werden professionalisiert

Gewalttätige Auseinandersetzungen in den überfüllten Erstaufnahmeeinrichtungen stellten die Behörden vor große Herausforderungen. Ein umfangreiches Gewaltschutzkonzept, das der zuständige Abteilungsleiter Dirk Diedrichs am Montag präsentierte, soll insbesondere Frauen, Kindern und Minderheiten in den Unterkünften besondere Fürsorge angedeihen lassen. Bestandteile des Konzepts ist unter anderem ein Leitbild für Mitarbeiter und Ehrenamtliche. Sie werden verpflichtet, einzugreifen und nicht wegzuschauen. „Niemand wird gedemütigt und bloßgestellt“, heißt es weiter. Gewaltschutzbeauftragte gehören ebenso zum Konzept wie weibliche Sprachmittler und die separate Unterbringung allein reisender Frauen. Diedrichs, der Leiter der Stabsstelle Asyl im Innenministerium war, sagte, das Konzept sei vom Lenkungsausschuss Asyl beschlossen worden und werde auch den Kommunen empfohlen. Zurzeit leben 1 552 Flüchtlinge in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Dresden, Leipzig und Chemnitz.

Links zum Thema Innenminister Ulbig stellt „Lagebericht Asyl und Kriminalitätsentwicklung Zuwanderer“ vor

Es gibt weniger gewalttätige Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte

2015 registrierte die Polizei 117 politisch motivierte Übergriffe auf Asylbewerberunterkünfte. In diesem Jahr sind es bisher 93 – mit rückläufiger Tendenz. Lutz Rodig, Referatsleiter im Innenministerium, sagte, es handele sich um 17 Gewaltdelikte und neun Brandstiftungen. Schwerpunkt der Taten war das erste Quartal (58 Fälle). Seitdem hat sich die Lage beruhigt.

Flüchtlinge aus Maghreb-Staaten bei Kriminalität überrepräsentiert

Die Polizei registrierte in den ersten neun Monaten dieses Jahres 14 043 Straftaten, die von Asylbewerbern begangen wurden. Ein großer Teil davon geht auf das Konto von Mehrfach- und Intensivtätern. 36 Prozent dieser Taten sind Diebstähle, die meisten davon zum Nachteil von Geschäften und Läden. 46 Prozent der Zuwanderer aus den Maghreb-Staaten (Tunesien, Marokko, Algerien) sind nach Angaben des Innenministeriums als Täter in Erscheinung getreten. Syrer, Afghanen und Iraker – die größte Gruppe der Flüchtlinge in Deutschland – sind deutlich unterrepräsentiert. 80 der 664 Mehrfach- und Intensivtäter sitzen derzeit in Haft. 23 sind Tunesier, sie wurden in der Zeit zwischen April und September dieses Jahres in ihre Heimat abgeschoben. Ulbig wertete dies mit Blick auf die schwierigen Verhandlungen des Bundes mit Tunesien und den anderen nordafrikanischen Ländern als Teilerfolg.

zur Startseite