Abschied unterm Blätterdach Im neuen Bestattungswald nahe Dresden suchen sich ganze Familien ihre letzte Ruhestätte aus. Doch nicht alle Wünsche können erfüllt werden.

In Friedewald bei Coswig führt Daniel von Sachsen (2. v. r.) Besucher durch seinen Bestattungswald. © norbert millauer

Zielstrebig läuft Udo Schindler auf die Stelle zu. Kurz hinter dem Wegesrand bleibt der fast zwei Meter große Mann stehen und blickt nach unten. Umsäumt von hohen Bäumen liegen rote Gerbera zu Blumengestecken gebunden. Auf einer dunkelgrünen Schleife steht in goldenen Buchstaben: „Ein letzter Gruß. Die Arbeitskollegen vom Hauptzollamt Dresden“.

„Interessant, das alles mal zu sehen“, sagt der 75-Jährige und blickt sich um. Ein hölzernes Rednerpult steht neben den Blumenkränzen und Grabkerzen. Daneben drei Bänke, es ist wohl eine kleine Trauergesellschaft gewesen. „Die Blumen werden bald weggeräumt“, sagt Schindler. „So viel Grabschmuck brauchen sie bei mir nicht machen.“ Der pensionierte Sportlehrer kennt sich aus im Bestattungswald Coswig. Er hat geholfen, ihn anzulegen und will auch hier begraben werden.

Auf den ersten Blick sieht alles nach einer klassischen Beisetzung aus. Der Grabschmuck, die Trauerschleifen, die Kerzen. Doch liegt hier wirklich die Asche eines Menschen in einer Urne in diesem kleinen Loch im Waldboden? Udo Schindler setzt sich auf eine der Bänke und streckt die langen Beine aus: „In der Natur liegen, das will ich auch“, sagt er und blickt hinab auf das, was von einem Menschen übrig ist. Kein Erdhaufen, kein Kreuz mit Namen, Geburts- und Sterbetag. Keine geschmückten Gräber, keine Kirche, keine Trauerhalle. Nur Bäume, von denen Vögel zwitschern, im Hintergrund der Andachtsplatz, Eicheln fallen auf den Waldboden.

Vor wenigen Tagen war Udo Schindler bereits bei einer Führung im Bestattungswald Coswig dabei. Zusammen mit seiner Frau Gertrud* und dem Enkel David*. Auch sie wollen hier begraben werden. Weitere 30 Besucher sind zur Führung gekommen. Sie wollen erfahren, wie das funktioniert mit der in Sachsen noch relativ seltenen Naturbestattung. In den Gruppen entstehe eine positive Stimmung und Dynamik und das, während die Leute sich ihr eigenes Grab aussuchen, sagt der Waldbesitzer und Betreiber Daniel Prinz von Sachsen. Er begrüßt jeden Besucher per Handschlag. Die Führungen sind immer ausgebucht, meist kommen sogar mehr Leute als sich angemeldet haben. Darüber freut sich Daniel von Sachsen, hat er doch sechs Jahre um seinen Bestattungswald gekämpft. Die große Nachfrage bestätigt nun sein Konzept: „Ich spreche damit genau die Bedürfnisse der Menschen in der Region an“, sagt er.

Der Weg zum Andachtsplatz ist mit weichen Holzhackschnitzeln ausgelegt. Auch ältere Menschen sollen ihn bequem erreichen. Die Gruppe folgt dem Prinzen: Der erwachsene Sohn, der die 80-jährige Mutter stützt, zwei Freundinnen, die sich schon viele Jahre kennen, ältere Ehepaare wie die Schindlers. Einige reden über Probleme, die es vor der Eröffnung des Bestattungswaldes gegeben hat. Eine Dame spricht von der „Friedhofslobby“, die sich nur das „Bestattungsmonopol“ weiterhin sichern wolle.

Pflegefreie Gräber

Doch der Trend geht weg von traditionellen Bestattungen. Immer beliebter werden pflegefreie Grabformen außerhalb von Friedhöfen. Das hat auch Daniel von Sachsen erkannt: „Die Gesellschaft wird immer mobiler. Die Familie lebt heute nicht mehr an einem Ort“, sagt er. Nach einer Waldbestattung falle der Pflegeaufwand für die Angehörigen weg. Sie hätten aber trotzdem einen festen Ort, an dem sie ihre Lieben besuchen könnten. Udo Schindler sieht das genauso. Seine Tochter wohne mit ihrem Mann in Großröhrsdorf bei Bautzen. Das sind über 30 Kilometer Fahrstrecke. Das könne er nicht von ihr verlangen.

Einen sogenannten Freundschaftsbaum mit sechs Plätzen wollen sie sich im Bestattungswald aussuchen. Für Udo Schindler und seine Frau, die Tochter und ihren Mann, für den Enkel und dessen Frau. Drei Generationen unter einem Blätterdach, das die Schindlers für 99 Jahre erwerben wollen.

Nur noch zwölf Prozent der Ostdeutschen wünschen sich ein Sarggrab auf dem Friedhof. Eine Urne im eigenen Garten oder Zuhause wollen fast doppelt so viele der Befragten aus den neuen Bundesländern. Das ergab eine Umfrage vor drei Jahren, die nach den Wünschen der Bestattung ungeachtet der gesetzlichen Vorschriften fragte. Trotzdem war Sachsen bis 2015 das letzte Bundesland ohne einen Bestattungswald. Der erste in Bennewitz bei Leipzig öffnete im Sommer letztes Jahr. Mit dem „Waldfriedhof Schönburger Land“ bei Zwickau und der „Naturruhe Friedewald“ in Coswig sind zwei neue dazugekommen.

Am Andachtsplatz angekommen, wollen die Besucher ihre Fragen loswerden. In einem Halbkreis stehen Bänke für bis zu 70 Trauergäste, dahinter eine Sandsteinskulptur, die wie ein liegendes Kreuz aussieht. „Bekommt jeder sein eigenes Grab mit Namen und Baumnummer?“, will eine ältere Dame wissen. „Dürfen die Angehörigen das Grab mit Blumen und Kerzen schmücken?“, fragt eine andere. Daniel von Sachsen zeigt auf ein frisches Grab. Blumen und Kerzen seien nur für die Beisetzung erlaubt, danach nicht mehr. „Wir wollen hier kein Friedhofsflair“, ergänzt er. „Nein, wollen wir nicht“, finden auch die Besucher.

Zwischen 4 800 und 8 800 Euro wird Familie Schindler für ihren Freundschaftsbaum bezahlen müssen. Der Preis ist abhängig vom Alter des Baumes, von seiner Erreichbarkeit und Lage. „Manchmal denke ich, dass es schade ist, dass ich irgendwann gehen muss“, sagt Udo Schindler. Sich sein eigenes Grab auszusuchen, findet er aber nicht komisch. „Im Gegenteil, es ist sehr schön.“

* Namen geändert

